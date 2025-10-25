„Vináttan stendur upp úr“

Matthías Vilhjálmsson lék sinn síðasta knattspyrnuleik í dag. Matthías var á skotskónum og skoraði seinna mark Víkinga í 2:0-sigri á Val í lokaumferð Bestu deildar karla í dag.
Matthías lék alls 215 leiki í efstu deild fyrir FH og Víking R. og skoraði í þeim 61 mark. Hann fagnaði sínum fimmta Íslandsmeistaratitli í dag, en hann vann þrjá titla með FH áður en hann fór út í atvinnumennsku og hefur unnið tvo titla til viðbótar með Víkingum eftir að hann kom aftur til Íslands.
Matthías vann líka fjóra Noregsmeistaratitla með Rosenborg og hefur unnið þrjá bikarmeistaratitla á Íslandi og þrjá bikarmeistaratitla í Noregi. Matthías vann því fimmtán stóra titla á sínum ferli, varð níu sinnum landsmeistari og sex sinnum bikarmeistari.
Matthías var eðlilega tilfinningaríkur í samtali við mbl.is að leik loknum.
Matti, það mætti kalla þetta fullkominn endi hjá þér í dag.
„Já, þetta var geggjað. Þetta kórónaði frábært tímabil hjá okkur og bara geðveikt að fá að spila svona mikið í lokaleiknum á ferlinum og skora mark.“
Matthías hefur leyst ýmsar leikstöður á sínum leikmannaferli. Hann hóf feril sinn hjá FH sem framherji og spilaði sem framherji í dag.
„Já, ég átti bara eftir markmannsstöðuna. Ég hélt að Sölvi (innskot blaðamanns: Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkinga) myndi gefa mér nokkrar mínútur þar, lélegt að hafa ekki fengið að fara í markið,“ sagði Matthías léttur.
„Ég er ótrúlega stoltur og þakklátur, ég er búinn að upplifa nánast allt í fótboltanum, ótrúlega mikla velgengni en líka slæm augnablik, eins og að glíma við meiðsli og það sem því fylgir.
Eins og þú nefndir þá hef ég spilað margar stöður á vellinum og þetta er bara geggjað, fótbolti er yndisleg íþrótt.“
Matthías er 38 ára gamall og á langan feril að baki, en ferill hans spannar rúmlega tvo áratugi. Hann er alinn upp á Ísafirði og spilaði sína fyrstu meistaraflokksleiki sumarið 2003 fyrir BÍ, Boltafélag Ísafjarðar sem þá lék í D-deild.
Matthías skipti svo yfir í FH árið 2004 og fyrsti leikur hans í úrvalsdeild karla var þegar hann kom inn á fyrir FH gegn Fram í lokaleik tímabilsins 2005.
„Líkaminn er furðulega fínn miðað við aldur og fyrri störf. En þetta er komið gott, en bara yndislegt að fá að spila svona margar mínútur í besta liði landsins á þessum aldri, það er alls ekki sjálfgefið og ég er mjög þakklátur fyrir það.
Hvað stendur upp úr hjá þér að ferlinum loknum?
„Ég þarf nú að fá að hugsa þetta aðeins. Það sem stendur örugglega upp úr er öll vináttan sem stendur eftir. Ég hef kynnst gríðarlega mikið af góðu fólki bæði í Noregi og á Íslandi og það mun fylgja mér áfram. Að vinna titilinn 2009 skiptir ekki jafnmiklu máli og vináttan, skilurðu?
Það sem maður kemur til með að sakna mest eru strákarnir í klefanum, en sem betur fer verð ég hér áfram og er að fara að vinna á svæðinu, þannig maður getur haldið áfram að bulla í þeim inni í klefa,“ sagði Matthías Vilhjálmsson að lokum.