Enn einu sinni mikið undir hjá Stjörnunni og Breiðabliki

Stjarnan og Breiðablik mætast í dag í síðasta leik Íslandsmóts karla í fótbolta á árinu 2025 og þar er mikið í húfi.
Liðin eru í þriðja og fjórða sæti Bestu deildar karla, Stjarnan með 42 stig og Breiðablik með 39 stig, og í húfi er að ná þriðja sætinu og þar með keppnisrétti í undankeppni Sambandsdeildarinnar á næsta ári.
Stjörnunni nægir jafntefli og má reyndar tapa með einu marki vegna markatölunnar en Blikar þurfa tveggja marka sigur og ekkert annað til að ná þriðja sætinu.
Stuðningsmannasíða Breiðabliks, Blikar.is, vekur athygli á því hversu oft þessi félög hafa mæst í lokaumferð deildarinnar og oft hafi verið heilmikið undir, meðal annars Íslandsmeistaratitill.
Þetta er í níunda sinn á rúmlega þrjátíu árum sem liðin eigast við í lokaumferðinni og m.a. tryggðu Blikar sér sinn fyrsta meistaratitil í Garðabæ árið 2010.
Leikurinn hefst í Garðabæ klukkan 14.00 og verður í beinni textalýsingu hér á mbl.is.