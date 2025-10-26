„Já, ég verð áfram.“

„Stórskemmtilegur leikur fyrir þá sem voru að horfa. Stuðningsfólkið okkar fékk allan skalann. Allt frá því að við vorum bara í góðri stöðu með þennan leik yfir í að vera millimetrum frá því að tapa,“ sagði Jökull I Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar eftir 3:2 tap gegn Breiðabliki í lokaleik bestu deildar karla í knattspyrnu þetta árið.
Þrátt fyrir tapið tryggði Stjarnan sér 3. sætið í deildinni og sæti í Evrópukeppni á næsta tímabili. Breiðablik vantaði eitt mark í viðbót til að ná sætinu af Stjörnunni og það munaði litlu að það gerðist.
Jökull spurður nánar út í leikinn og þá staðreynd að Stjarnan hafi spilað til sigurs í dag þrátt fyrir að mega tapa leiknum sagði hann þetta:
„Það voru sturluð mörk í þessum leik og mikið af mörkum. Ég held það sé ekki hægt að biðja um betri leik fótboltalega séð. En það kom okkur ekkert á óvart hjá Blikum. Ég bara trúi ekki á þá taktík að ætla að fara í hald í eitthvað. Þess vegna fórum við bara í þennan leik til að vinna hann.
Blikar tóku hins vegar mjög sterkt yfir leikinn og þá ákvað ég að færa okkur í 5 manna vörn. Ég var ekkert hrifinn af því að gera það og ef við hefðum tapað þessu í kjölfarið þá hefði ég orðið ennþá fúlari út í sjálfan mig. En við gerðum bara nóg og gott að þetta langa tímabil sé búið.“
Eftir að hafa tekið við þér nokkur viðtöl í sumar þá höfum við einhvern veginn verið að ræða alls konar stöður í þessu móti. Ein staðan snérist um að Stjarnan væri að berjast við að vera í efri hlutanum, önnur staða snérist um að Stjarnan væri að komast í toppbaráttu og síðan kom upp sú staða að Stjarnan væri jafnvel að gera atlögu að sjálfum titlinum. Niðurstaðan er 3. sætið og farseðill í Evrópukeppni. Eru Stjörnumenn ekki ánægðir með þennan árangur í sumar?
„Jú, 100% 3. sætið í deildinni og ég held það hafi enginn spáð okkur það ofarlega. Þetta var langt tímabil. Mér líður eins og þetta hafi verið svona fjögur tímabil. Miklar sveiflur og það er eitthvað sem við þurfum að laga. En við erum bara sáttir. Það kom tímapunktur þar sem við gátum gert alvöru atlögu að þessum titli og margt sem við tökum úr þessu sumri, bæði gott og slæmt. Það eru miklir möguleikar í stöðunni fyrir framhaldið.“
Ert þú að fara að vera áfram með Stjörnuna?
„Já, ég verð áfram.“
Verða miklar breytingar á hópnum sem þú veist um núna?
„Vonandi ekki mjög miklar. Það voru miklar breytingar eftir síðasta tímabil. Við þurfum stöðugleika í leikmannamálum líka en það á bara eftir að koma í ljós.“
Verða leikmenn eins og Steven Caulker og Guðmundur Kristjánsson áfram hjá Stjörnunni?
„Ég reikna með því. Það þarf bara að koma í ljós. Það er ekkert það sama sem á við um þá báða en ég reikna með þeim báðum áfram með okkur. En ég get lítið sem ekkert sagt um framhaldið akkúrat núna.“
En markmið næsta árs er þá titlabarátta?
„Það gæti bara vel farið svo að við gæfum það út já. En við þurfum bara að sjá hvernig liðið drillast í vetur og á næsta undirbúningstímabili en núna er það bara að fara fagna þeim árangri sem við náðum í sumar og síðan hefst undirbúningur næsta tímabils bara eftir það,“ sagði Jökull í samtali við mbl.is.