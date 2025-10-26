Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.10.2025 | 14:01 | Uppfært 14:50

Landsliðskonan á von á sín fyrsta barni

Guðný Árnadóttir.
Guðný Árnadóttir. Ljósmynd/Jon Forberg

Landsliðskonan Guðný Árnadóttir er barnshafandi og mun því ekki spila meira á þessu tímabili en hún greindi frá þessu á Instagram í gær.

Guðný er 25 ára gamall varnarmaður sem leikur með Kristianstad í Svíþjóð. 

Hún og kærasti hennar, Pétur Hrafn Friðriksson, eiga von á sínu fyrsta barni í apríl sem þýðir að Guðný verður ekki meira með á þessari leiktíð.

Guðný gekk í raðir Kristianstad frá AC Milan árið 2024 en hún hefur einnig leikið með Napoli,  Val og uppeldisfélagi sínu FH. 

Hún á 43 A-landsleiki að baki fyrir Ísland og var í byrjunarliði Íslands í fyrstu tveimur leikjunum gegn Finnlandi og Sviss á EM í sumar.


mbl.is
Fleira áhugavert
Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið Um 16% „íslensks“ saltfisks ekki frá Íslandi Ógnarkraftar eyðileggingarinnar
Fleira áhugavert
Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun Xi og Halla endurnýjuðu samning „Þegar gerð eru mistök, leiðréttir maður þau“ „Íslensku þjóðinni er ekki sama“