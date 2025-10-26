Landsliðskonan á von á sín fyrsta barni

Landsliðskonan Guðný Árnadóttir er barnshafandi og mun því ekki spila meira á þessu tímabili en hún greindi frá þessu á Instagram í gær.
Guðný er 25 ára gamall varnarmaður sem leikur með Kristianstad í Svíþjóð.
Hún og kærasti hennar, Pétur Hrafn Friðriksson, eiga von á sínu fyrsta barni í apríl sem þýðir að Guðný verður ekki meira með á þessari leiktíð.
Guðný gekk í raðir Kristianstad frá AC Milan árið 2024 en hún hefur einnig leikið með Napoli, Val og uppeldisfélagi sínu FH.
Hún á 43 A-landsleiki að baki fyrir Ísland og var í byrjunarliði Íslands í fyrstu tveimur leikjunum gegn Finnlandi og Sviss á EM í sumar.
