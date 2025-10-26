Myndir: Skjöldurinn fór á loft í Fossvoginum

Íslandsmeistarar Víkings R. unnu 2:0 sigur á Val í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta í gær. Víkingur R. tók á móti Bestu deildar skildinum í leikslok í gær.
Ljósmyndari Morgunblaðsins, Birta Margrét Björgvinsdóttir var á staðnum og myndaði fögnuðinn.
Umgjörð Víkinga var til fyrirmyndar í gær og fjölmargir fánar blöktu um völlinn.
mbl.is/Birta Margrét
Eins og hefð er fyrir var Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkinga tolleraður í leikslok.
mbl.is/Birta Margrét
Sölvi Geir lyfir skildinum á loft.
mbl.is/Birta Margrét
Víkingur hefur átt ótrúlegu gengi að fagna undanfarin ár. Sex stórir titlar hafa komið í hús síðustu fimm ár.
mbl.is/Birta Margrét
Oliver Ekroth fyrirliði Víkings heldur á skildinum en hann tók ekki þátt í leiknum í gær.
mbl.is/Birta Margrét
Nikolaj Hansen hefur verið frábær í liði Víkings undanfarin ár.
mbl.is/Birta Margrét