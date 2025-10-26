Skemmtilegra að spila við góð lið

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli á þriðjudag.
Ingibjörg Sigurðardóttir miðvörður íslenska liðsins er spennt fyrir leiknum.
„Leikurinn leggst mjög vel í mig og ég er mjög spennt fyrir honum. Ég heyrði af því að það ætti að vera einhver veðurviðvörun, þannig þetta er allt eins og það á að vera.
Laugardalsvöllurinn er flottur og það er mjög gott að geta treyst á að vera komin með góðan völl hérna á heimavelli.
„Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að halda okkur í A-deildinni til að auka möguleika okkar að komast á HM, sem er markmiðið.
Síðan er auðvitað miklu skemmtilegra að spila á móti góðum liðum og sérstaklega liðum sem eiga að teljast betri en við. Það eru leikirnir sem við viljum spila.”
Norður-írska liðið sat ansi aftarlega á vellinum í síðasta leik. Eigið þið von á svipuðum leik, þó að þær séu tveimur mörkum undir í einvíginu?
„Það er svolítið erfitt að spá fyrir um það. Maður hefði haldið að á heimavelli að þær myndu sækja aðeins meira, sérstaklega þegar þær lentu tveimur mörkum undir, en þær lágu bara einhvern veginn niðri í vörn allan leikinn. Það verður spennandi að sjá.”
Ingibjörg skoraði seinna markið í 2:0 sigri Íslands í fyrri leiknum í Norður-Írlandi á föstudag. Hún er miðvörður og hefur verið í lykilhlutverki með íslenska landsliðinu síðustu ár. Hún hefur spilað 79 landsleiki og skorað í þeim þrjú mörk, þannig markaskorun er kannski ekki daglegt brauð hjá henni.
„Það er alltaf gaman að skora, bara mjög skemmtilegt og gott fyrir okkur að komast í 2:0 stöðu í leiknum.”
Ingibjörg gekk til liðs við Freiburg í Þýskalandi í ágúst frá danska liðinu Bröndby en lið Freiburg hafnaði í fimmta sæti þýsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
„Lífið í Þýskalandi er mjög fínt. Þetta var aðeins smá brösótt byrjun, ég fékk rautt spjald í fyrsta leik og síðan var ég tækluð í andlitið, sem var ekkert rosalega gaman. En liðinu gengur mjög vel og við erum að sækja mikilvæg stig. Deildin er mjög skemmtileg og gaman að spila á háu getustigi og spila góða leiki í hverri viku.”
Breytingar urðu á þjálfarateymi landsliðsins nýverið. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari er kominn með tvo nýja aðstoðarmenn, þá Ólaf Kristjánsson sem gegnir starfi aðstoðarþjálfara og Amir Mehica, sem er markvarðarþjálfari.
„Mér finnst þeir hafa komið vel inn og komið með margar nýjar hugmyndir. Þeir eru strax að taka sér stórt pláss í hópnum sem er bara mjög jákvætt,” sagði Ingibjörg Sigurðardóttir.