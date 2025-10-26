Stjarnan tryggði sér Evrópusætið þrátt fyrir tap

Stjarnan tryggði sér 3. sætið og jafnframt Evrópusæti þrátt fyrir 2:3 tap gegn Breiðabliki í lokaleik bestu deildar karla þetta árið.
Leikurinn fór vel af stað og byrjuðu Blikar, sem þurftu að vinna leikinn með tveimur mörkum til að ná 3. sætinu af Stjörnunni, strax að ógna marki Stjörnunnar.
Það voru hins vegar Stjörnumenn sem skoruðu fyrsta mark leiksins þegar Samúel Kári Friðjónsson gaf boltann á Örvar Eggertsson. Örvar kom boltanum á Benedikt V. Warén sem skoraði af öryggi og staðan orðin 1:0 fyrir Stjörnuna.
Þá var staðan orðin þannig að Breiðablik þurfti að skora 3 mörk á Stjörnuvellinum. Þeim tókst að jafna leikinn með stórkostlegu marki Antons Loga Lúðvíkssonar. Stjörnumenn hreinsuðu boltann út úr vítateig sínum. Þar tók Anton á móti boltanum með því að taka hann á brjóstkassann og skaut viðstöðulausu skoti í mark Stjörnunnar og átti Árni Snær markvörður Stjörnunnar aldrei möguleika. Hér var á ferðinni eitt af fallegustu mörkum sumarsins. Staðan orðin 1:1.
Breiðablik þurfti að halda áfram að sækja og taka þar með ákveðnar áhættur. Það varð Blikum dýrt á 34. mínútu þegar Blikar misstu boltann á slæmum stað. Sending inn í teig Blika var illa hreinsuð frá af Damir Muminovic og barst boltinn til Örvars Eggertssonar sem skoraði af miklu öryggi og staðan orðin 2:1 fyrir Stjörnuna. Holan var þarna orðin ansi djúp hjá Blikum sem þurftu að vinna leikinn 4:2 þegar þetta var orðin staðan í leiknum.
Breiðablik fékk sannkallað dauðafæri til að jafna leikinn á 40. mínútu leiksins þegar Kristófer Ingi Kristinsson skallaði fyrirgjöf Óla Vals Ómarssonar í þverslá fyrir opnu marki.
Bæði lið héldu áfram að sækja til sigurs og lagðist Stjarnan aldrei til baka þrátt fyrir að vera með forystu í leiknum. Staðan í hálfleik var 2:1 fyrir Stjörnunni.
Stjarnan var nálægt því að gera úti um leikinn á 53. mínútu þegar Örvar Eggertsson skaut í innanverða stöngina eftir sendingu frá Emil Atlasyni.
Breiðablik jafnaði leikinn á 55. mínútu. Blikar tóku aukaspyrnu hægra megin við vítateig Stjörnunnar. Boltinn barst yfir teiginn og þar skallaði Damir boltann niður á Höskuld Gunnlaugsson sem skoraði og jafnaði leikinn í stöðunni 2:2.
Anton Logi Lúðvíksson var nálægt því að koma Blikum yfir tveimur mínútum seinna þegar frábært skot hans var varið af Árna Snæ í marki Stjörnunnar.
Blikar lögðust þungt á Stjörnumenn restina af leiknum. Börðust þeir á hæl og hnakka við að koma inn fleiri mörkum. Það tókst á 77. mínútu þegar Höskuldur Gunnlaugsson skoraði annað mark sitt í leiknum. Varamaðurinn Þorleifur Úlfarsson gaf boltann út úr teig Stjörnunnar á Höskuld sem snéri boltann upp í samskeytin og hafði boltinn viðkomu í slánni áður. Staðan orðin 3:2 fyrir Breiðablik sem þurfti bara eitt mark í viðbót til að stela 3. sætinu af Stjörnunni og Evrópusætinu í leiðinni.
Þegar þarna var komið var staðan þannig að Blika vantaði eitt mark í viðbót til að ná 3. sætinu af Stjörnunni og Evrópusætinu í leiðinni. Lokamínútur leiksins voru því ofboðslega spennandi.
Þegar rúmlega 3 mínútur voru komnar framyfir venjulegan leiktíma kom boltinn fyrir mark Stjörnunnar. Þar tók Höskuldur Gunnlaugsson stórkostlega hjólhestaspyrnu og skaut boltanum í þverslá. Hefði þetta orðið mark þá hefði þetta verið mark tímabilsins.
Blikar sóttu án afláts en tókst ekki að skora markið sem til þurfti. Unnu Blikar 3:2 sigur en enda samt sem áður í 4. sæti og Stjarnan endar í 3. sæti og spilar í Evrópukeppni á næsta ári.