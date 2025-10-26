Ólafur Ingi Skúlason stýrði sínum öðrum leik sem þjálfari Breiðabliks þegar liðið vann Stjörnuna 3:2 í lokaleik bestu deildar karla í fótbolta árið 2025. Var þetta jafnframt fyrsti deildarleikurinn þar sem hann stýrði liðinu.
Sigurinn dugði Blikum þó ekki til að ná 3. sætinu af Stjörnunni því liðið þurfti 2 marka sigur. Það er því ljóst að Breiðablik leikur ekki í Evrópukeppni á næsta tímabili. Spurður út í leikinn í dag sagði Ólafur Ingi þetta:
„Við vorum ansi nálægt þessu í dag. Við höfðum ekki alveg nógu góð tök á fyrri hálfleiknum. Það var mikið óðagot á okkur og þegar við unnum boltann í góðum stöðum þá vorum við of fljótir að tapa honum aftur. Leikurinn þróaðist því meira þeim í hag en okkur í fyrri hálfleik.
Í seinni hálfleik vorum við miklu betri, tókum skynsamari ákvarðanir, héldum boltanum betur og gerðum allt betur í að setja þunga pressu á Stjörnuna. Síðan eru þetta bara smáatriði sem skilja að og í raun bara einhverjir sentímetrar eða millimetrar.“
Kom það þér á óvart að Stjarnan spilaði í raun til sigurs í dag í ljósi þess að liðið hafði stöðu til að verja?
„Það kom mér ekkert á óvart. Það hefði frekar verið skrýtið ef þeir hefðu farið í einhvern viðsnúning á öllu því sem þeir hafa verið að gera í sumar. Þannig að það kom mér ekkert á óvart.“
Þú ert að stýra þínum öðrum leik með Breiðablik. Einn Evrópuleikur og þessi deildarleikur. Árangurinn er fínn í ljósi þess að þið gerið jafntefli og vinnið síðan hér í dag. Gefur þetta góð fyrirheit um framhaldið með liðið?
„Já, þau gera það. Stjarnan er hörkulið og það er ekkert auðvelt að koma hingað á þeirra völl og vinna þá. Það er vissulega skrýtið að vera í þeirri stöðu að vinna leik og vera í dauðafærum til að vinna enn stærra en samt vera svekktur. En við tökum þessa tvo síðustu leiki sem hafa verið flottir. Við erum enn þá í mjög skemmtilegu verkefni og þetta er hvergi nærri búið hjá okkur.“
Það er engin Evrópukeppni hjá Breiðablik á næsta tímabili. Er þá ekki markmiðið mjög einfalt: Vinna bæði deild og bikar 2026?
„Það er alltaf markmið Breiðabliks að keppast um alla titla og vera í toppnum. Það breytist ekkert,“ sagði Ólafur Ingi í samtali við mbl.is.