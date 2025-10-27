Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.10.2025 | 16:25

Á ekki von á stórvægilegum breytingum

Þorsteinn Halldórsson þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta.
Þorsteinn Halldórsson þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta. mbl.is/Eyþór
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Þorsteinn Halldórsson þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta ræddi við blaðamenn á blaðamannafundi í dag. 

Ísland mætir Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli á morgun

„Það eru allar klárar að spila, allar heilar og ástandið á hópnum er bara flott. Ég lít á fyrri leikinn jákvæðum augum, við héldum vel í boltann og vorum að fara inn í þau svæði sem við vorum búin að teikna upp fyrir fram og þar sem við töldum að væru opnanir. 

Í heildina gerðum við þetta bara vel, þó að við hefðum viljað skapa okkur fleiri opin færi, þá er það ekkert alltaf auðvelt þegar andstæðingurinn liggur í lágvörn. 

Mér fannst við stýra leiknum vel, við fengum ekki hraðar sóknir á okkur þó að við værum með liðið hátt uppi á vellinum að sækja. Hvíldarvörnin okkar var góð og heilt yfir var þetta heilsteypt og traust frammistaða,” sagði Þorsteinn.

Leggjum upp með sambærilega hluti og í fyrri leiknum

Hann var spurður að því hvort leikmyndin myndi verða öðruvísi í leiknum á morgun, þar sem Norður-Írarnir eru 2:0 undir í einvíginu og þurfa að sækja til sigurs.

„Nei í sjálfu sér ekki, þó að einhverju leyti þurfi þær að reyna eitthvað. Ég á von á að þær liggi aftarlega á vellinum og muni reyna að nýta sér skyndisóknir. 

Ég hugsa samt sem áður að á morgun verði þær aðgangsharðari í því að koma sér í skyndisóknir en raunin var í fyrri leiknum.

Þær voru frekar rólegar í því á föstudaginn, en ég held að þær verði hugkrakkari í því að þegar þær fá einhver tækifæri til að koma sér framar á völlinn þá munu þær gera það.

Við leggjum upp með sambærilega taktíska hluti og í fyrri leiknum. Við vorum undirbúnar undir það í fyrri leiknum að þær myndu pressa okkur hærra og gerðum ráð fyrir því að þær myndu reyna eitthvað. 

En þær horfðu greinilega í að ætla að eiga möguleika þegar seinni leikurinn hefst og ekki fá á sig of mörg mörk, til að eiga einhvern möguleika á að komast áfram.  

Af viðtölum við þjálfara þeirra að dæma þá var hann mjög sáttur við seinni hálfleikinn og mjög sáttur við varnarleik liðsins. 

Þannig ég á ekkert endilega von á stórvægilegum breytingum, nema að þær munu reyna að finna einhverjar leiðir til að koma sér í skyndisóknir,” sagði landsliðsþjálfarinn á blaðamannafundi í dag. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Vara við ferðum inn á Fagradalsfjall Vinna sex daga vikunnar til að verja þorpið 825 þúsund útborgað til að kaupa 65 milljóna íbúð Hefði viljað sjá Leaves fara lengra
Fleira áhugavert
825 þúsund útborgað til að kaupa 65 milljóna íbúð Hríðarveður nálgast landið óðum Mæðgin á húsbíl urðu innlyksa Vilja að flóðið verði rannsakað eins og í Súðavík