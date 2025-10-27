Á ekki von á stórvægilegum breytingum

Þorsteinn Halldórsson þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta ræddi við blaðamenn á blaðamannafundi í dag.
Ísland mætir Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli á morgun
„Það eru allar klárar að spila, allar heilar og ástandið á hópnum er bara flott. Ég lít á fyrri leikinn jákvæðum augum, við héldum vel í boltann og vorum að fara inn í þau svæði sem við vorum búin að teikna upp fyrir fram og þar sem við töldum að væru opnanir.
Í heildina gerðum við þetta bara vel, þó að við hefðum viljað skapa okkur fleiri opin færi, þá er það ekkert alltaf auðvelt þegar andstæðingurinn liggur í lágvörn.
Mér fannst við stýra leiknum vel, við fengum ekki hraðar sóknir á okkur þó að við værum með liðið hátt uppi á vellinum að sækja. Hvíldarvörnin okkar var góð og heilt yfir var þetta heilsteypt og traust frammistaða,” sagði Þorsteinn.
Hann var spurður að því hvort leikmyndin myndi verða öðruvísi í leiknum á morgun, þar sem Norður-Írarnir eru 2:0 undir í einvíginu og þurfa að sækja til sigurs.
„Nei í sjálfu sér ekki, þó að einhverju leyti þurfi þær að reyna eitthvað. Ég á von á að þær liggi aftarlega á vellinum og muni reyna að nýta sér skyndisóknir.
Ég hugsa samt sem áður að á morgun verði þær aðgangsharðari í því að koma sér í skyndisóknir en raunin var í fyrri leiknum.
Þær voru frekar rólegar í því á föstudaginn, en ég held að þær verði hugkrakkari í því að þegar þær fá einhver tækifæri til að koma sér framar á völlinn þá munu þær gera það.
Við leggjum upp með sambærilega taktíska hluti og í fyrri leiknum. Við vorum undirbúnar undir það í fyrri leiknum að þær myndu pressa okkur hærra og gerðum ráð fyrir því að þær myndu reyna eitthvað.
En þær horfðu greinilega í að ætla að eiga möguleika þegar seinni leikurinn hefst og ekki fá á sig of mörg mörk, til að eiga einhvern möguleika á að komast áfram.
Af viðtölum við þjálfara þeirra að dæma þá var hann mjög sáttur við seinni hálfleikinn og mjög sáttur við varnarleik liðsins.
Þannig ég á ekkert endilega von á stórvægilegum breytingum, nema að þær munu reyna að finna einhverjar leiðir til að koma sér í skyndisóknir,” sagði landsliðsþjálfarinn á blaðamannafundi í dag.