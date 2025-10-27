Eigum okkur allar risadraum

Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag.
Ísland mætir Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli á morgun kl. 18. Glódís skoraði fyrra mark Íslands í 2:0 sigri í fyrri leik liðanna.
Breytingar urðu á þjálfarateymi landsliðsins nýverið. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari er kominn með tvo nýja aðstoðarmenn, þá Ólaf Kristjánsson sem gegnir starfi aðstoðarþjálfara og Amir Mehica, sem er markvarðarþjálfari.
Glódís var spurð að því hvort hún sæi mikinn mun eftir þessar breytingar.
„Nýju þjálfaranir koma inn með nýjan blæ. Við vorum búnar að vera lengi með Óla og Ása og þeir eru búnir að skila frábæru starfi. Nú fáum við ný augu inn og nýja sýn á hvað við höfum verið að gera og hvað við getum gert betur.
Það er auðvitað alltaf frábært og er eitthvað sem við viljum nýta okkur og eins og við erum alltaf að tala um, við viljum alltaf bæta okkur og þetta er bara einn liður í því.”
Aðspurð um mikilvægi þess að halda sætinu í A-deild sagði Glódís Perla:
„Fyrst og fremst langar okkur alltaf að keppa við bestu liðin og við viljum vera í deild þeirra bestu og langar að spila í A-deild.
Að sama skapi þá kemur það okkur í betri stöðu í undankeppni HM sem er auðvitað risadraumur sem við eigum okkur allar, ásamt starfsliðinu. Sá draumur er að fara á HM í fyrsta skipti.
Það að spila áfram í A-deild gefur okkur betri möguleika á því að komast á HM. Bæði er leiðin styttri og undirbúningur okkar er betri, ef við skyldum komast þangað, sem við ætlum okkur.“