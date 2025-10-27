Fanndís skaut á stjórnarmenn Vals

„Ég held að orðið vonbrigði lýsi þessu sumri best, ógeðslega mikil vonbrigði,“ sagði Fanndís Friðriksdóttir, besti leikmaður Bestu deildarinnar í fótbolta samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.
Fanndís, sem er 35 ára gömul og í hópi elstu leikmanna deildarinnar, fékk samtals 21 M í 23 leikjum Vals en gengi liðsins í ár var langt undir væntingum. Liðið hafnaði í sjötta sæti deildarinnar með 29 stig og vann aðeins átta leiki í sumar.
„Það kostar pening að vinna og eins og staðan er í dag er Breiðablik það félag sem er að leggja mest í sitt kvennalið. Það hefur skilað sér í þeim árangri sem félagið er að ná núna. Valur hefur líka gert það, undanfarin ár, og árangurinn hefur verið aftur því.
Þegar allt kemur til alls snýst þetta um að velja og hafna. Valur tók ákvörðun um að draga saman seglin en kröfurnar voru samt þær sömu; að vinna. Það gekk ekki betur en þetta. Það er alltaf auðvelt að vera vitur eftir á en það er augljóst núna að það voru ekki allir á sömu blaðsíðu.“
Fann Fanndís fyrir áhugaleysi í garð kvennaliðsins fyrir komandi keppnistímabil?
„Það verður eiginlega bara hver og einn að dæma fyrir sig held ég. Valur tók ákvörðun um að breyta um stefnu þegar kom að leikmannamálum. Þeir vildu yngja upp hópinn en persónulega hefði ég viljað sjá liðið gera meira á leikmannamarkaðnum. Það er samt ekki hægt að skrifa þetta allt á einhverja ákveðna aðila, við leikmennirnir verðum líka að taka eitthvað til okkar og ég held að allir hefðu getað gert betur en þeir gerðu inn á vellinum í sumar.“
