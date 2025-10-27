Heimir: „Elska þennan leik svo mikið“

Heimir Guðjónsson er tekinn við starfi þjálfara karlaliðs Fylkis í knattspyrnu eftir að hafa lokið störfum sem þjálfari karlaliðs FH fyrir einungis tveimur dögum síðan.
Tilkynnt var um ráðningu Heimis til næstu tveggja ára á fundi í Fylkishöllinni í dag sem var opinn stuðningsfólki. Var fundurinn einkar vel sóttur og honum klappað mikið lof í lófa við tilkynninguna.
„Það er bara frábært að vera tekinn við. Frábærar móttökur sem ég fékk hérna hjá Fylkisfólkinu. Það er greinilega mikill hugur í fólki að gera vel. Ég vil byrja á að þakka fyrir það. Svo er ég náttúrlega mjög spenntur fyrir þessu starfi.
Þess vegna tók ég það að mér. Það eru held ég miklir möguleikar hérna í Árbænum til þess að gera góða hluti og búa til klúbb sem er samkeppnishæfur. Ég er mjög spenntur,“ sagði Heimir í samtali við mbl.is.
Hann hafði orð á því í samtali við Fótbolta.net í haust að þrátt fyrir að FH hafi ákveðið að framlengja ekki samning Heimis væri gífurlegur hugur í honum og mikið hungur til þess að þjálfa áfram.
„Ég elska þennan leik svo mikið og hef svo gaman af því að standa úti á hliðarlínu og þjálfa. Ástríða skiptir að sjálfsögðu miklu máli. Menn gleyma því stundum að ég er bara búinn að þjálfa tvo klúbba á Íslandi.
Ég er bara búinn að þjálfa Val og FH. Þetta er einungis þriðji klúbburinn sem ég kem í þannig að ég held að þetta geti orðið „win win“ fyrir báða aðila,“ sagði Heimir.
Nýafstaðið tímabil reyndist Fylki gífurleg vonbrigði. Í stað þess að berjast um að komast aftur upp í Bestu deild var liðið í fallbaráttu, tókst að halda sæti sínu og leikur því áfram í 1. deild. Aðspurður kvaðst hann ekkert hafa verið tvístígandi þó að Fylkir sé í næst efstu deild.
„Nei, alls ekki. Það var það sem heillaði mig. Ég er náttúrlega gríðarlegur keppnismaður. Mögulega hefði ég getað farið í lið í efstu deild sem er í einhverju miðjumoði. Ég er ekki góður í því og vil helst vera að keppa um eitthvað.
Þess vegna tók ég meðal annars líka þessa ákvörðun. Mér finnst leikmannahópurinn áhugaverður og sterkur. Við munum styrkja okkur eitthvað og frekar fá nokkra sterka leikmenn í staðinn fyrir marga miðlungs.
Svo þurfum við náttúrlega að búa til liðsheild og reyna að ná upp einhverjum stöðugleika. Þú sérð það bara á þessari mætingu hérna að Fylkir er mjög stór klúbbur á íslenskan mælikvarða. Ég er mjög spenntur,“ sagði Heimir að lokum í samtali við mbl.is.