Heimir tekinn við Fylki

Heimir Guðjónsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Fylkis í knattspyrnu til næstu tveggja ára. Tilkynnti félagið um ráðninguna á fjölsóttum fundi í Fylkishöll í dag.
Tekur Heimir við starfinu af Arnari Grétarssyni sem lét af störfum eftir nýafstaðið tímabil þar sem honum tókst að halda liði Fylkis í 1. deild eftir erfitt tímabil. Arnar hafði tekið við Fylki um mitt tímabil.
Heimir lét sjálfur nýverið af störfum sem þjálfari karlaliðs FH eftir að knattspyrnudeild félagsins ákvað að framlengja ekki samning hans.
Sem þjálfari hefur Heimir átt afar góðu gengi að fagna en hann gerði FH fjórum sinnum að Íslandsmeisturum, gerði Val að Íslandsmeisturum 2020 og vann einnig deild og bikar með HB í Færeyjum.
Heimir er leikjahæsti þjálfarinn í Bestu deild karla en hann sló leikjamet deildarinnar á þessu ári og hefur stýrt liðum í samtals 354 leikjum.