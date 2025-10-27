Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.10.2025 | 11:06

Komst upp fyrir Ríkharð Jónsson

Hallgrímur Mar Steingrímsson hefur farið á kostum með KA seinni …
Hallgrímur Mar Steingrímsson hefur farið á kostum með KA seinni hluta tímabilsins. Ljósmynd/Þórir Tryggvason
Víðir Sigurðsson
vs@mbl.is

KA-maðurinn Hallgrímur Mar Steingrímsson átti frábæran lokasprett í Bestu deild karla í fótbolta.

Hann skoraði sitt þrettánda mark í deildinni á tímabilinu þegar KA vann ÍBV 4:3 í lokaumferðinni í Vestmannaeyjum á laugardaginn.

Eftir fyrstu þrettán umferðir deildarinnar í ár hafði Hallgrímur aðeins skorað eitt mark fyrir Akureyrarliðið í deildinni en hann skoraði síðan 12 mörk í síðustu fjórtán leikjunum.

Með þessu markaregni er Hallgrímur kominn í sextánda sætið á markalista efstu deildar karla frá upphafi með samtals 79 mörk, þar af 75 fyrir KA, en hann er markahæstur KA-manna í deildinni.

Hann varð með markinu á laugardaginn sextándi leikmaðurinn til að komast upp fyrir Ríkharð Jónsson, goðsögnina frá Akranesi, sem lengi vel var markahæstur í sögu deildarinnar eftir að hafa skorað 78 mörk í 111 leikjum fyrir ÍA og Fram á árunum 1946 til 1966.

Til marks um það afrek Ríkharðs þá þurfti Hallgrímur helmingi fleiri leiki, 223 talsins, til að komast upp fyrir hann á markalistanum.

Ríkharður Jónsson, sem hér er borinn af velli eftir að …
Ríkharður Jónsson, sem hér er borinn af velli eftir að hafa skorað fjögur mörk í landsleik gegn Svíum árið 1951, var lengi vel markahæstur í efstu deild með 78 mörk. Ólafur K. Magnússon

Aðeins einn af núverandi leikmönnum Bestu deildarinnar er fyrir ofan Hallgrím á markalistanum. Það er Valsmaðurinn Patrick Pedersen sem í ár sló markamet Tryggva Guðmundssonar og hefur skorað 134 mörk fyrir Val í deildinni, í 208 leikjum. Tryggvi skoraði 131 mark.

Hallgrímur er ennfremur orðinn áttundi leikjahæsti leikmaður íslensku deildakeppninnar í heild sinni. Hann hefur nú leikið 377 deildaleiki fyrir KA, Víking R. og Völsung í þremur efstu deildunum. Þar á Óskar Örn Hauksson leikjametið sem er 447 leikir og Gunnleifur Gunnleifsson er annar með 439 leiki.

