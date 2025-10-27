Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 27.10.2025 | 8:42

M-gjöfin: Fékk 3 M í lokaumferðinni

Fossvogur Daninn Nikolaj Hansen hefur Íslandsmeistaraskjöldinn á loft við mikinn …
Fossvogur Daninn Nikolaj Hansen hefur Íslandsmeistaraskjöldinn á loft við mikinn fögnuð samherja sinna á Víkingsvelli í Fossvogi á laugardaginn. Morgunblaðið/Birta Margrét
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

KR leikur í Bestu deild karla að ári eftir stórsigur gegn Vestra á Ísafirði í 27. og lokaumferð deildarinnar á laugardaginn. Vesturbæingar, sem voru í 11. og næstneðsta sætinu fyrir lokaumferðina, þurftu á sigri að halda gegn Vestra í lokaumferðinni til þess tryggja veru sína í deildinni og þeir gerðu gott betur en það því að þeir fögnuðu stórsigri, 5:1.

Guðmundur Andri Tryggvason kom KR yfir strax á 16. mínútu en mínútu síðar jöfnuðu Vestramenn metin þegar Gunnar Jónas Hauksson átti sendingu fyrir markið á Vladimir Tufegdzic sem skoraði í autt markið. Markið var ranglega dæmt af þar sem aðstoðardómarinn flaggaði Gunnar Jónas rangstæðan en eftir þetta virtist sem allur vindur væri úr Ísfirðingum og Vesturbæingarnir fögnuðu sigri.

