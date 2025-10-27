Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.10.2025 | 10:27

Náði stórum áfanga í kveðjuleiknum

Víkingar fagna Matthíasi Vilhjálmssyni eftir að hann skoraði gegn Val …
Víkingar fagna Matthíasi Vilhjálmssyni eftir að hann skoraði gegn Val á laugardaginn. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Matthías Vilhjálmsson átti eftirminnilegan kveðjuleik með Víkingum á laugardaginn þegar þeir unnu Val 2:0 í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta.

Matthías skoraði seinna mark Víkings og batt þar viðeigandi endapunkt á langan og farsælan feril í meistaraflokki, sem hófst árið 2002. Þetta var hans 132. mark í deildakeppni og þar af er 61 mark í efstu deild á Íslandi og 48 mörk í efstu deild í Noregi.

„Vináttan stendur upp úr“
Frétt af mbl.is

„Vináttan stendur upp úr“

Um leið náði Matthías þeim stóra áfanga að leika sinn 450. deildaleik á ferlinum. Af þeim eru 215 leikir í efstu deild á Íslandi og 189 í efstu deild í Noregi. Matthías er aðeins 24. íslenski knattspyrnumaðurinn sem nær að spila 450 deildaleiki, heima og erlendis.

Meistaraskjöldurinn fór á loft hjá Víkingum í leikslok og þar fagnaði Matthías sínum fimmtánda stóra titli, í deild eða bikar.

Aron og Aron náðu líka áföngum

Samherji Matthíasar, Aron Elís Þrándarson, lék óvænt með Víkingum gegn Val, kom inn á sem varamaður undir lokin, en hann slasaðist í fyrsta leik liðsins í deildinni í vor. Hann náði líka stórum áfanga en þetta var 300. deildaleikur Arons, heima og erlendis.

Nafni hans, Aron Jóhannsson, miðjumaður Aftureldingar, náði sama áfanga þegar Mosfellingarnir töpuðu 1:0 fyrir ÍA á Akranesi á laugardaginn. Þetta var 300. deildaleikur Arons, sem allir hafa verið hér á landi.

Matthías Vilhjálmsson kvaddi eftir 450. deildaleikinn.
Matthías Vilhjálmsson kvaddi eftir 450. deildaleikinn. mbl.is/Ólafur Árdal
Aron Elís Þrándarson er mættur aftur á völlinn.
Aron Elís Þrándarson er mættur aftur á völlinn. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Aron Jóhannsson hefur leikið 300 deildaleiki fyrir Aftureldingu, Fram, Grindavík …
Aron Jóhannsson hefur leikið 300 deildaleiki fyrir Aftureldingu, Fram, Grindavík og Hauka. mbl.is/Ólafur Árdal

