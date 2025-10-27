Náði stórum áfanga í kveðjuleiknum

Matthías Vilhjálmsson átti eftirminnilegan kveðjuleik með Víkingum á laugardaginn þegar þeir unnu Val 2:0 í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta.
Matthías skoraði seinna mark Víkings og batt þar viðeigandi endapunkt á langan og farsælan feril í meistaraflokki, sem hófst árið 2002. Þetta var hans 132. mark í deildakeppni og þar af er 61 mark í efstu deild á Íslandi og 48 mörk í efstu deild í Noregi.
Um leið náði Matthías þeim stóra áfanga að leika sinn 450. deildaleik á ferlinum. Af þeim eru 215 leikir í efstu deild á Íslandi og 189 í efstu deild í Noregi. Matthías er aðeins 24. íslenski knattspyrnumaðurinn sem nær að spila 450 deildaleiki, heima og erlendis.
Meistaraskjöldurinn fór á loft hjá Víkingum í leikslok og þar fagnaði Matthías sínum fimmtánda stóra titli, í deild eða bikar.
Samherji Matthíasar, Aron Elís Þrándarson, lék óvænt með Víkingum gegn Val, kom inn á sem varamaður undir lokin, en hann slasaðist í fyrsta leik liðsins í deildinni í vor. Hann náði líka stórum áfanga en þetta var 300. deildaleikur Arons, heima og erlendis.
Nafni hans, Aron Jóhannsson, miðjumaður Aftureldingar, náði sama áfanga þegar Mosfellingarnir töpuðu 1:0 fyrir ÍA á Akranesi á laugardaginn. Þetta var 300. deildaleikur Arons, sem allir hafa verið hér á landi.