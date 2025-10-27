Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.10.2025 | 13:35

Sá fyrsti í 48 ár

Ingi Björn Albertsson var sigursæll sem leikmaður og þjálfari og …
Ingi Björn Albertsson var sigursæll sem leikmaður og þjálfari og átti lengi markamet efstu deildar karla. mbl.is/RAX
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Sigurður Bjartur Hallsson, sóknarmaður FH-inga, vann það magnaða afrek að skora þrennu í tveimur síðustu leikjum liðsins í Bestu deild karla í fótbolta.

Fyrst gegn Valsmönnum í 26. umferðinni á Hlíðarenda og svo gegn Fram í 27. og síðustu umferðinni í Kaplakrika á laugardaginn.

En því miður fyrir Sigurð og FH-inga dugðu þessi sex mörk hans aðeins til að tryggja Hafnarfjarðarliðinu eitt stig því leikurinn við Val endaði 4:4 og Fram vann leikinn í Kaplakrika 4:3.

Það eru liðin 48 ár síðan leikmaður varð fyrir því að skora sína aðra þrennu í röð í deildinni án þess að það hafi skilað sigrum.

Sá síðasti sem mátti sætta sig við það var Ingi Björn Albertsson, afi Alberts Guðmundssonar landsliðsmanns og leikmanns Fiorentina á Ítalíu.

Sigurður Bjartur Hallsson var óstöðvandi með FH seinni hluta tímabilsins …
Sigurður Bjartur Hallsson var óstöðvandi með FH seinni hluta tímabilsins og skoraði 15 mörk í síðustu 15 leikjum liðsins í Bestu deildinni. mbl.is/Ólafur Árdal

Ingi skoraði öll þrjú mörk Valsmanna þegar þeir gerðu jafntefli, 3:3, við Keflvíkinga árið 1972 og síðan gerðist nákvæmlega það sama árið 1977 þegar Valur gerði jafntefli við Fram, 3:3. Ingi skoraði aftur þrennu í sex marka jafntefli.

Þetta voru þriðja og fjórða þrennan sem Ingi skoraði í deildinni og hann átti eftir að bæta einni við á farsælum ferli en Ingi var lengi markahæsti leikmaður efstu deildar eftir að hafa skorað 126 mörk (109 fyrir Val og 17 fyrir FH) á árunum 1970 til 1987. Tryggvi Guðmundsson sló met hans árið 2012.

