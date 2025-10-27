Sá fyrsti í 48 ár

Sigurður Bjartur Hallsson, sóknarmaður FH-inga, vann það magnaða afrek að skora þrennu í tveimur síðustu leikjum liðsins í Bestu deild karla í fótbolta.
Fyrst gegn Valsmönnum í 26. umferðinni á Hlíðarenda og svo gegn Fram í 27. og síðustu umferðinni í Kaplakrika á laugardaginn.
En því miður fyrir Sigurð og FH-inga dugðu þessi sex mörk hans aðeins til að tryggja Hafnarfjarðarliðinu eitt stig því leikurinn við Val endaði 4:4 og Fram vann leikinn í Kaplakrika 4:3.
Það eru liðin 48 ár síðan leikmaður varð fyrir því að skora sína aðra þrennu í röð í deildinni án þess að það hafi skilað sigrum.
Sá síðasti sem mátti sætta sig við það var Ingi Björn Albertsson, afi Alberts Guðmundssonar landsliðsmanns og leikmanns Fiorentina á Ítalíu.
Ingi skoraði öll þrjú mörk Valsmanna þegar þeir gerðu jafntefli, 3:3, við Keflvíkinga árið 1972 og síðan gerðist nákvæmlega það sama árið 1977 þegar Valur gerði jafntefli við Fram, 3:3. Ingi skoraði aftur þrennu í sex marka jafntefli.
Þetta voru þriðja og fjórða þrennan sem Ingi skoraði í deildinni og hann átti eftir að bæta einni við á farsælum ferli en Ingi var lengi markahæsti leikmaður efstu deildar eftir að hafa skorað 126 mörk (109 fyrir Val og 17 fyrir FH) á árunum 1970 til 1987. Tryggvi Guðmundsson sló met hans árið 2012.