Sandra ræddi eyðimerkurgöngu kvennalandsliðsins

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli á morgun og hefst leikurinn klukkan 18.
Íslenska liðið er með tveggja marka forskot eftir fyrri leik liðanna á Norður-Írlandi síðastliðinn föstudag. Miðverðirnir Glódís Perla Viggósdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir sáu um markaskorun í fyrri leiknum, en bæði mörkin komu eftir föst leikatriði.
Sandra María Jessen, framherji íslenska liðsins, er spennt fyrir leiknum á morgun.
„Ég er rosalega spennt fyrir leiknum, það er alltaf gaman að spila með landsliðinu. Eins og allir vita þá vorum við rosalega glaðar yfir að ná sigurleik í útileiknum. Það gerði liðinu mjög gott, bæði upp á sjálfstraustið að gera og gleðina inni á vellinum.
Það er bara fyrri hálfleikur búinn í viðureigninni og við erum mjög spenntar og getum ekki beðið eftir að spila leikinn á þriðjudaginn. Við ætlum að eiga tvo góða leiki í þessum glugga.“
Breytingar urðu á þjálfarateymi landsliðsins. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari er kominn með tvo nýja aðstoðarmenn, þá Ólaf Kristjánsson, sem gegnir starfi aðstoðarþjálfara, og Amir Mehica markvarðarþjálfara.
Hvernig líst þér á nýju þjálfarana sem eru komnir inn í þjálfarateymið?
„Þeir hafa komið mjög sterkir inn í hópinn og eru að koma með nýja sýn og nýjar hugmyndir sem við erum að blanda saman við þá áherslupunkta sem við höfum haft hingað til.
Það er alltaf gott að fá nýjar raddir í hópinn og þeir smita frá sér jákvæðni og hafa góð áhrif á hópinn. Ég er mjög ánægð með þá hingað til allavega.“
Viðtalið við Söndru má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag eða með því að smella hér.