Skórnir á hilluna hjá Andra

Knattspyrnumaðurinn Andri Adolphsson hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna, 32 ára gamall.
Þetta var tilkynnt fyrir leik Stjörnunnar og Breiðabliks í lokaumferð Bestu deildarinnar í gær en Andri gekk til liðs við Stjörnuna frá Val árið 2022.
Hann lék þrjá leiki með liðinu í Bestu deildinni á tímabilinu en hann hefur verið afar óheppinn með meiðsli undanfarin ár.
Skagamaðurinn er uppalinn hjá ÍA en gekk til liðs við Val árið 2015 þar sem hann lék sjö ár áður en hann samdi við Stjörnuna.
Alls á hann að baki 152 leiki í efstu deild þar sem hann skorað 12 mörk og samtals 203 deildaleiki. Þá lék hann sjö leiki fyrir yngri landslið Íslands.