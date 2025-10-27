Þrenna Alexanders í mögnuðum sigri Íslands

Alexander Máni Guðjónsson, fyrirliði U17 ára landsliðs drengja í knattspyrnu, skoraði þrennu í dag þegar liðið lagði Grikki að velli, 4:3, í undankeppni Evrópumótsins í þessum aldursflokki.
Ísland tryggði sér með þessu sigur í riðlinum sem er leikinn í Tbilisi í Georgíu en strákarnir unnu fyrri leikinn gegn Georgíumönnum örugglega á föstudaginn, 5:1.
Bjarki Hrafn Garðarsson kom Íslandi yfir á 6. mínútu en Grikkir jöfnuðu mínútu síðar.
Alexander kom Íslandi aftur yfir á 10. mínútu, 2:1, og skoraði svo aftur korteri síðar, 3:1.
Grikkir minnkuðu muninn fyrir hlé og jöfnuðu svo metin í 3:3 á 59. mínútu. Að auki fékk Egill Valur Karlsson rauða spjaldið í stöðunni 3:1.
En Alexander, sem leikur með unglingaliði Nordsjælland í Danmörku, var ekki lengi að svara því hann fullkomnaði þrennuna mínútu síðar, kom Íslandi í 4:3 og það urðu lokatölurnar.
Ísland fékk því sex stig í riðlinum en Grikkland og Georgía eru án stiga og mætast í úrslitaleik um hvort liðanna fylgir Íslandi yfir á næsta stig keppninnar.