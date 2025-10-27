Þurfum að finna stöðugleika í sóknarleik okkar

Kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir Norður-Írlandi á Laugardalsvelli kl. 18 annað kvöld. Hlín Eiríksdóttir ræddi við mbl.is í aðdraganda leiksins.
Leikurinn á Laugardalsvelli er síðari leikur liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.
Breytingar urðu á þjálfarateymi landsliðsins nýverið. Ólafur Kristjánsson er nýr aðstoðarþjálfari og Amir Mehica er markvarðarþjálfari.
„Mér líst vel á nýju þjálfarana. Mér finnst mjög gott andrúmsloft í hópnum og mér finnst vera eitthvað jákvætt í loftinu.
Það eru smá áherslubreytingar og meiri áherslur á smáatriði í sóknarleik okkar, sem við kannski höfum ekki alveg haft áður.”
Sóknarleikur landsliðsins í opnum leik hefur á köflum verið gagnrýndur undanfarin ár.
„Sóknarleikurinn er eitthvað sem við erum stöðugt að vinna í. Bæði fyrir og eftir þjálfarabreytingar.
Þegar spilað er á háu getustigi þá krefst það hæfileika og liðsheildar að spila góðan sóknarleik.
Við höfum svo sannarlega átt leiki þar sem við höfum ekki spilað góðan sóknarleik, en svo höfum við sýnt fína takta inn á milli.
Við þurfum að finna meiri stöðugleika í sóknarleik okkar og hækka ránna þegar kemur að því.”