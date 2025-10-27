Þurfum að vera þolinmóðar

Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag.
Ísland mætir Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli á morgun. Glódís skoraði fyrra mark Íslands í 2:0-sigri í fyrri leik liðanna.
„Það er rosalega gaman og gott að hitta hópinn aftur og allar stelpurnar. Það er búið að líða svolítið langur tími og maður var farinn að hlakka til að koma saman aftur og fara að spila fótbolta aftur með landsliðinu.
Leikmannahópurinn kemur vel undan ferðinni. Nú erum við bara komnar heim til Íslands. Það er alltaf gott að koma heim.
Við spiluðum auðvitað á föstudaginn og erum klárar á morgun. Ég veit ekki hvernig var að horfa á fyrri leikinn fyrir áhorfendum, þetta var kannski ekki hæsta ákefðarstig sem við höfum spilað á sem lið.
Það kemur vissulega til af því að þær liggja auðvitað lágt á vellinum og við þurfum að vera mikið með boltann og vera þolinmóðar, það þýðir kannski að maður er ekki alveg á milljón alltaf.“
Aðspurð um hvað bæri helst að varast í leik Norður-Íra sagði Glódís:
„Það eru helst skyndisóknir þeirra. Þær komust svo sem ekki í margar í fyrri leiknum, en fengu tvö horn og allir þessir hlutir eru tækifæri fyrir þær.
Við þurfum að vera klárar í það og loka vel á þegar við erum boltann og að við séum með góða hvíldarvörn til að vinna boltann aftur til þess að hleypa þeim ekki í þessar stöður sem þær vilja komast í.“