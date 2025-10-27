Túfa hættur með Val

Srdjan Tufegdzic, Túfa, er hættur sem þjálfari karlaliðs Vals í knattspyrnu en samkvæmt tilkynningu frá knattspyrnudeild félagsins hafa Túfa og stjórn deildarinnar komist að samkomulagi um starfslok.
Þá hefur einnig verið samið um starfslok við Hauk Pál Sigurðsson og Kjartan Sturluson sem hafa verið hluti af þjálfarateymi Vals.
Valur vinnur nú að því að setja saman þjálfarateymi fyrir næsta tímabil og hefur Fótbolti.net greint frá því að félagið hafi rætt við Hermann Hreiðarsson, þjálfara HK, í því skyni.
„Við þökkum Túfa kærlega fyrir hans framlag til Vals og þann árangur sem hann náði í sumar. Það sama má segja um Hauk Pál og Kjartan sem eru auðvitað miklir félagsmenn og hafa verið lengi í Val.
Þeirra framlag til félagsins er ómetanlegt og við óskum öllum þessum heiðursmönnum alls hins besta. Við teljum hinsvegar breytingar á teyminu nauðsynlegar á þessum tímapunkti og munum vanda okkur við að setja saman nýtt þjálfarateymi sem leiðir liðið áfram. Stjórnin mun taka þann tíma sem til þarf í það mikilvæga verkefni,“ sagði Björn Steinar Jónsson