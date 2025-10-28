Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.10.2025 | 16:36 | Uppfært 17:20

Birnir samdi við Stjörnuna

Birnir Snær Ingason er genginn til liðs við Stjörnuna.
Birnir Snær Ingason er genginn til liðs við Stjörnuna. Skjáskot/Stjarnan FC

Knattspyrnumaðurinn Birnir Snær Ingason er genginn til liðs við Stjörnuna á frjálsri sölu frá KA.

Stjarnan tilkynnti um komu Birnis Snæs með stuttu myndskeiði á Facebook-síðu sinni í dag en þar kemur ekki fram til hve langs tíma hann samdi.

Birnir Snær er 29 ára kantmaður sem gekk til liðs við KA frá Halmstad í Svíþjóð um mitt sumar og lék frábærlega með Akureyringum þar sem hann skoraði fimm mörk í 12 leikjum og hjálpaði liðinu að hafna í efsta sæti neðri hluta Bestu deildarinnar, þriðja árið í röð.

Stjarnan hafnaði í þriðja sæti Bestu deildarinnar á nýafstöðnu tímabili og tekur því þátt í Evrópukeppni á næsta tímabili.

Birnir hefur skorað 47 mörk í 184 leikjum í efstu deild hér á landi þar sem hann hefur spilað með Fjölni, Val, HK, Víkingi og síðast með KA. Hann varð Íslandsmeistari með Víkingi og tvisvar bikarmeistari.

mbl.is
