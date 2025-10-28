„Ég fann það innra með mér að þetta væri rétti tímapunkturinn til þess að kalla þetta gott,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.
Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.
Lár a gengur sátt frá borði en hún var samningsbundinn Club Brugge í Belgíu þegar hún ákvað að kalla þetta gott.
„Ég meiðist illa á baki í byrjun aprílmánaðar þegar ég var í fríi heima á Íslandi,“ sagði Lára Kristín.
„Ég fer út í endurhæfingu og kem svo aftur heim til Íslands í sumarfrí. Þá er eitthvað innra með mér sem fer að segja mér það að þetta sé komið gott. Til stóð að ég yrði heima í fjórar til sex vikur og færi svo aftur út til Belgíu en fljótlega eftir komuna til Íslands fór ég að kvíða því mikið að snúa aftur út.
Úti í Belgíu beið mín í raun ekkert annað en endurhæfing og ég vissi ekkert hvenær ég myndi snúa aftur á fótboltavöllinn. Ég var ein úti, frá bæði maka og fjölskyldunni minni, og mér fannst sú tilhugsun líka erfið,“ sagði Lára Kristín.
Lára hefur talað opinskátt um baráttu sína við matarfíkn og skrifaði meðal annars bókina „Veran í moldinni: Hugarheimur matarfíkils í leit að bata“ sem kom út árið 2022.
„Ég fann það að mitt bataferli fór að ganga miklu betur þegar ég var farin að íhuga það alvarlega að leggja skóna á hilluna. Mér leið í raun eins og ég gæti hálfpartinn andað í fyrsta sinn í langan tíma.
Ég fór að sinna sjálfri mér á eðlilegri hátt en ég hef gert í fótboltanum og þessi sjálfsvinna hefur oft mætt afgangi hjá mér. Metnaðurinn fyrir fótboltanum hefur bara verið það mikill. Margir geta náð langt, verið metnaðarfullir og haldið í sinn kjarna en ég hef aldrei náð almennilegum tökum á því. Mér leið eins og ákvörðunin hefði verið tekin fyrir mig að mörgu leyti,“ sagði Lára Kristín meðal annars.
