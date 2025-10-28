Kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir Norður-Írlandi á Laugardalsvelli kl. 18 í kvöld. Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Íslands í 2:0-sigri Íslands í fyrri leiknum ytra á föstudag.
Leikurinn í kvöld er síðari leikur liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar og er Hlín spennt fyrir leiknum.
„Mér líst mjög vel á leikinn. Það verður gaman að spila á heimavelli. Við komum með sjálfstraust eftir sigur og fína frammistöðu á föstudaginn í fyrri leiknum. Ég er mjög spennt fyrir leiknum.
Við erum búnar að fara yfir leikinn á föstudag og það er margt jákvætt sem við getum tekið út úr honum. Það eru svona litlir hlutir sem við þurfum að gera betur ef við ætlum að taka næsta skref og kannski ná að refsa þeim enn frekar.
Þær gáfu okkur alls konar svæði sem við gátum nýtt okkur, við gerðum það að sumu leyti en náðum kannski ekki að nýta okkur það alveg eins mikið og við vildum. Ég held að við eigum inni að skora fleiri mörk á þær.”
„Það er að sumu leyti nýtt fyrir okkur. Undanfarin ár höfum við ekki spilað mikið af leikjum við lið sem leggjast til baka á móti okkur. Það er kannski sjaldnar sem við stýrum leikjum með boltann.
Við erum oft að mæta þjóðum sem eru taldar af einhverjum vera betri en við og þá verða leikirnir oft þannig að við fáum frekar svæði á bak við varnarlínuna.
Gegn Norður-Írum þá fengum við mikið af svæðum fyrir framan þær og gátum haldið í boltann og það krefst þolinmæði að spila gegn þannig liðum.
Það er þolinmæðisverk að finna leiðir til að brjóta niður varnarmúr þeirra og svo þurfum við að nýta færin okkar þegar þau gefast," sagði Hlín Eiríksdóttur, sóknarmaður íslenska liðsins.