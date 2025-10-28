Formaðurinn og allir í ráðinu hættir

Þorgrímur Haraldsson, formaður meistaraflokksráðs kvenna í knattspyrnu hjá Fram, hefur ákveðið að segja af sér. Sagði hann ástæðuna fyrir því vera viðhorf og metnað stjórnar knattspyrnudeildar Fram í garð kvennaliðsins, eða skort þar á.
Fram lék í Bestu deild kvenna í ár en það var í fyrsta skipti síðan 1988 sem félagið átti lið í efstu deild. Fram tókst að halda sæti sínu eftir harða baráttu, endaði í áttunda sæti og leikur því áfram meðal þeirra bestu á næsta tímabili.
Í pistli sem Þorgrímur birti á Facebook-síðu sinni skrifaði hann að meistaraflokksráð kvenna eins og það leggur sig hafi því ákveðið að víkja líkt og Óskar Smári Haraldsson, þjálfari liðsins, greindi frá í samtali við mbl.is að hann hafi sjálfur gert í dag.
„Ég er mjög stoltur af því sem liðinu tókst að afreka á þessum tíma sem ég hef fengið að taka þátt í verkefninu. En nú er komið að leiðarlokum í þessu hlutverki hjá mér.
Ég vil síður eyða of miklu púðri í það sem er neikvætt en ég get þó sagt það að áhugi minn á verkefninu hafði ekki dofnað neitt og mig langaði ekkert til að hætta,“ skrifaði Þorgrímur meðal annars.
„Ég tel hinsvegar viðhorf og metnað stjórnar knattspyrnudeildar Fram gagnvart kvennaliðinu sínu ekki samræmast mínum eigin viðhorfum og metnaði.
Þeirri skoðun deili ég með meistaraflokksráði og þjálfara liðsins svo við teljum okkur ekki hafa neinn annan kost en að víkja öll frá þessu.
Vonandi verður þessi ákvörðun okkar til þess að félagið bæti það sem við teljum vanta upp á og vonandi getur nýtt ráð og þjálfarateymi farið með þetta verkefni enn lengra og hærra,“ skrifaði hann einnig.
Pistil Þorgríms má lesa í heild sinni hér: