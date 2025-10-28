Gylfi bestur á lokakaflanum - lið haustmánaðanna

Gylfi Þór Sigurðsson var besti leikmaður haustmánaðanna, september og október, í Bestu deild karla í fótbolta samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.
Gylfi fékk sjö M í sex síðustu umferðum Bestu deildarinnar, þar af tvisvar tvö M, og var fjórum sinnum valinn í úrvalslið umferðar hjá Morgunblaðinu í þessum sex umferðum.
Baráttan um efstu sætin á þessum lokakafla Íslandsmótsins var gríðarlega hörð og Sigurður Bjartur Hallsson úr FH, besti leikmaður ágústmánaðar, fékk flest M, átta talsins, en var tvisvar í liði umferðarinnar.
Þá voru Árni Marinó Einarsson og Viktor Jónsson úr ÍA, Aron Sigurðarson úr KR, Valdimar Þór Ingimundarson úr Víkingi og Örvar Eggertsson úr Stjörnunni allir með sjö M í þessum síðustu sex umferðum tímabilsins.
