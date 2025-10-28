Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 28.10.2025 | 13:40

Gylfi bestur á lokakaflanum - lið haustmánaðanna

Gylfi Þór Sigurðsson
Gylfi Þór Sigurðsson mbl.is/Birta Margrét
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Gylfi Þór Sigurðsson var besti leikmaður haustmánaðanna, september og október, í Bestu deild karla í fótbolta samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.

Gylfi fékk sjö M í sex síðustu umferðum Bestu deildarinnar, þar af tvisvar tvö M, og var fjórum sinnum valinn í úrvalslið umferðar hjá Morgunblaðinu í þessum sex umferðum.

Baráttan um efstu sætin á þessum lokakafla Íslandsmótsins var gríðarlega hörð og Sigurður Bjartur Hallsson úr FH, besti leikmaður ágústmánaðar, fékk flest M, átta talsins, en var tvisvar í liði umferðarinnar.

Þá voru Árni Marinó Einarsson og Viktor Jónsson úr ÍA, Aron Sigurðarson úr KR, Valdimar Þór Ingimundarson úr Víkingi og Örvar Eggertsson úr Stjörnunni allir með sjö M í þessum síðustu sex umferðum tímabilsins.

