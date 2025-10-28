Gylfi Þór ræddi framtíð sína í fótbolta

„Þetta hafa verið mjög góðir síðustu mánuðir,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson, miðjumaður Víkings úr Reykjavík og besti leikmaður haustmánaða hjá Morgunblaðinu.
„Þetta gekk gríðarlega vel hjá okkur eftir tapleikinn gegn Bröndby úti í Kaupmannahöfn og það er alveg hægt að segja að við höfum toppað á réttum tíma og hrokkið almennilega í gang rétt fyrir tvískiptingu deildarinnar. Þegar við vorum á fullu í Evrópukeppninni var leikjaálagið mikið og að einhverju leyti var auðveldara að einbeita sér alfarið að deildinni þegar við féllum úr leik gegn Bröndby.
Ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma því almennilega í orð en það small eitthvað innan liðsins. Liðið fann taktinn alltaf betur og betur og það gekk allt upp hjá okkur ofan á það. Við spiluðum okkar besta fótbolta á réttum tímapunkti í mótinu og uppskárum eftir því,“ sagði Gylfi Þór.
Gylfi varð 36 ára gamall í september en finnst honum þetta alltaf jafn gaman og á hann mörg ár eftir í boltanum?
„Þetta er alltaf skemmtilegast þegar vel gengur og þetta er búið að vera ótrúlega gaman síðustu mánuði. Þegar þú ert búinn að vinna deildina einu sinni þá viltu gera það aftur og upplifa þessar tilfinningar aftur.
Ég veit ekki hvort ég eigi eitt ár eða fjögur ár eftir í boltanum, það verður bara að koma í ljós. Líkaminn er í frábæru standi, ég hef verið meiðslafrír nánast allt tímabilið og á meðan líkaminn er góður mun ég halda áfram að spila,“ sagði Gylfi Þór í samtali við Morgunblaðið.
Ítarlegt viðtal við Gylfa má sjá á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag ásamt úrvalsliði haustmánaða.