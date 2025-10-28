Íslandsmótinu í fótbolta 2025 lauk á sunnudaginn þegar Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks átti magnaða hjólhestaspyrnu í þverslá Stjörnumarksins.
Ef hann hefði skorað, hefðu Blikar fengið bronsverðlaun og Evrópusæti á næsta ári, en fyrst boltinn small í slánni og þaðan út er það Stjarnan sem hreppir það hnoss. Ótrúlegur endir á skemmtilegu móti.
Þið tókuð kannski eftir því að ég sagði „hjólhestaspyrna“ en ekki „bakfallsspyrna“.
Síðarnefnda orðið hefur verið að læða sér inn í íslenskuna á seinni árum – sem er miður. Þetta er tilfinningalaust stofnanamál og algjörlega óþarft.
