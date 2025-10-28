Landsleikurinn ekki spilaður í dag

Leikur Íslands og Norður-Írlands í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta verður ekki leikinn í dag vegna veðurs. Leikurinn var á dagskrá klukkan 18 á Laugardalsvelli.
Þjóðarleikvangurinn er óleikfær vegna mikillar snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í dag og í nótt og ekki fékkst samþykki frá UEFA fyrir því að færa leikinn inn í Kórinn, eins og vonast var eftir.
Þegar þessi frétt er skrifuð er ekki víst hvar og hvenær leikurinn verður spilaður.
Af vefsíðu KSÍ:
„Ákveðið hefur verið að leikur A landsliðs kvenna við Norður-Írland, sem fara átti fram á Laugardalsvelli í dag, þriðjudag kl. 18:00, verði ekki leikinn í dag. Þessi ákvörðun er tekin af Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA), í samráði við KSÍ og Norðurírska knattspyrnusambandið (IFA).
Verið er að skoða stöðuna og framhaldið og mun KSÍ birta tilkynningu þess efnis á sínum miðlum um leið og niðurstaða liggur fyrir.“