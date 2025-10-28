Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.10.2025 | 13:05 | Uppfært 13:30

Landsleikurinn ekki spilaður í dag

Laugardalsvöllur er ekki leikfær.
Laugardalsvöllur er ekki leikfær. Ljósmynd/KSÍ

Leikur Íslands og Norður-Írlands í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta verður ekki leikinn í dag vegna veðurs. Leikurinn var á dagskrá klukkan 18 á Laugardalsvelli.

Þjóðarleikvangurinn er óleikfær vegna mikillar snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í dag og í nótt og ekki fékkst samþykki frá UEFA fyrir því að færa leikinn inn í Kórinn, eins og vonast var eftir. 

Þegar þessi frétt er skrifuð er ekki víst hvar og hvenær leikurinn verður spilaður. 

Af vefsíðu KSÍ: 

„Ákveðið hefur verið að leikur A landsliðs kvenna við Norður-Írland, sem fara átti fram á Laugardalsvelli í dag, þriðjudag kl. 18:00, verði ekki leikinn í dag. Þessi ákvörðun er tekin af Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA), í samráði við KSÍ og Norðurírska knattspyrnusambandið (IFA).

Verið er að skoða stöðuna og framhaldið og mun KSÍ birta tilkynningu þess efnis á sínum miðlum um leið og niðurstaða liggur fyrir.“

