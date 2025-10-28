Landsleikurinn færður í Kórinn?

Leikur Íslands og Norður-Írlands í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta verður ekki spilaður á Laugardalsvelli í kvöld vegna veðurs en mikil snjókoma hefur verið á höfuðborgarsvæðinu síðustu klukkutíma.
Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði í samtali við mbl.is rétt í þessu að unnið væri að því að færa leikinn í Kórinn.
Til þess að það geti orðið að veruleika þurfa eftirlitsmenn UEFA og forráðamenn norðurírska knattspyrnusambandsins að samþykkja nýjan leikstað.
Vonaðist Eysteinn til þess að lausn komist í málið sem allra fyrst. Gangi það ekki eftir að leika í Kórnum verður leiknum væntanlega frestað til morguns og þá reynt að leika á Laugardalsvelli.