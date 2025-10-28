Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.10.2025 | 11:59

Landsleikurinn færður í Kórinn?

Íslenska liðið gæti mætt því norðurírska í Kórnum.
Íslenska liðið gæti mætt því norðurírska í Kórnum. Ljósmynd/Alex Nicodim
Leikur Íslands og Norður-Írlands í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta verður ekki spilaður á Laugardalsvelli í kvöld vegna veðurs en mikil snjókoma hefur verið á höfuðborgarsvæðinu síðustu klukkutíma.

Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði í samtali við mbl.is rétt í þessu að unnið væri að því að færa leikinn í Kórinn.

Til þess að það geti orðið að veruleika þurfa eftirlitsmenn UEFA og forráðamenn norðurírska knattspyrnusambandsins að samþykkja nýjan leikstað.

Vonaðist Eysteinn til þess að lausn komist í málið sem allra fyrst. Gangi það ekki eftir að leika í Kórnum verður leiknum væntanlega frestað til morguns og þá reynt að leika á Laugardalsvelli.

