Landsleikurinn fer fram á morgun

Glódís Perla Viggósdóttir í baráttunni í fyrri leik liðanna á …
Glódís Perla Viggósdóttir í baráttunni í fyrri leik liðanna á Norður-Írlandi á föstudagskvöld. Ljósmynd/Alex Nicodim

Ákveðið hefur verið að síðari leikur Íslands við Norður-Írland í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í knattspyrnu, sem fara átti fram á Laugardalsvelli í kvöld verði leikinn á Þróttarvelli í Laugardal á morgun, miðvikudag, klukkan 17.

Þessi ákvörðun er tekin af Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA), í samráði við KSÍ og Norður-írska knattspyrnusambandið (IFA).

Allir miðar sem voru seldir á leikinn á Laugardalsvelli verða endurgreiddir í vikunni. Miðar á leikinn á miðvikudag verða seldir í gegnum miðasöluvef KSÍ (unnið er að opnun miðasölu) og við innganginn á Þróttarvöll, en eins og gefur að skilja er um að ræða takmarkaðan fjölda miða.

KSÍ hvetur fólk til að sýna aðgát og varkárni í umferðinni vegna veðurfars og aðstæðna og skilaboð yfirvalda og viðbragðsaðila um að fara ekki út í umferðina á vanbúnum ökutækjum eiga vel við.

Leikurinn er í beinni sjónvarpsútsendingu á RÚV.

Um er að ræða seinni viðureign liðanna í umspili um sæti í Þjóðadeild A, en liðin mættust síðastliðinn föstudag ytra og vann þar íslenska liðið tveggja marka sigur.

