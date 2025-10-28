Landsleikurinn fer fram á morgun

Ákveðið hefur verið að síðari leikur Íslands við Norður-Írland í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í knattspyrnu, sem fara átti fram á Laugardalsvelli í kvöld verði leikinn á Þróttarvelli í Laugardal á morgun, miðvikudag, klukkan 17.
Þessi ákvörðun er tekin af Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA), í samráði við KSÍ og Norður-írska knattspyrnusambandið (IFA).
Allir miðar sem voru seldir á leikinn á Laugardalsvelli verða endurgreiddir í vikunni. Miðar á leikinn á miðvikudag verða seldir í gegnum miðasöluvef KSÍ (unnið er að opnun miðasölu) og við innganginn á Þróttarvöll, en eins og gefur að skilja er um að ræða takmarkaðan fjölda miða.
KSÍ hvetur fólk til að sýna aðgát og varkárni í umferðinni vegna veðurfars og aðstæðna og skilaboð yfirvalda og viðbragðsaðila um að fara ekki út í umferðina á vanbúnum ökutækjum eiga vel við.
Leikurinn er í beinni sjónvarpsútsendingu á RÚV.
Um er að ræða seinni viðureign liðanna í umspili um sæti í Þjóðadeild A, en liðin mættust síðastliðinn föstudag ytra og vann þar íslenska liðið tveggja marka sigur.