M-gjöfin: Bestur eftir tvær þrennur í röð

Sigurður Bjartur Hallsson sóknarmaður FH var besti leikmaðurinn í 27. og síðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Sigurður gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í öðrum leik FH-inga í röð í Kaplakrika á laugardaginn. Það nægði þó ekki Hafnarfjarðarliðinu því Kristófer Konráðsson skoraði sigurmark Fram, 4:3, á lokamínútu leiksins.
Framherjinn öflugi frá Grindavík skoraði því sex mörk í síðustu tveimur leikjum FH og er fyrstur í sex ár til að skora tvær þrennur í röð í efstu deild karla. Næstur á undan honum var annar FH-ingur, danski framherjinn Morten Beck Guldsmed, sem skoraði þrennur í tveimur leikjum FH í röð árið 2019.
