Mikilvægt að mæta með rétt hugarfar

Þorsteinn Halldórsson þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta ræddi við blaðamenn í gær.
Ísland mætir Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli á morgun.
Hann var spurður að því hvernig hlutskipti það væri fyrir íslenska liðið að vera talið sigurstranglegra liðið fyrir fram.
„Við förum inn í alla leiki til að vinna, það skiptir engu máli á móti hverjum það er. En undirbúningurinn og það sem við erum að leggja upp með er kannski aðeins meira sóknarlegs eðlis en oft áður.
Hann snýr meira að því hvernig við leysum þeirra varnarleik, stundum er þetta þannig að við erum að horfa í hverju við eigum að loka og þegar við vinnum boltann hvert við ætlum að fara fram á við.
Við erum meira að leggja áherslu á hvernig við ætlum að opna þær og hvernig við ætlum að skora á móti þeim og hvaða leiðir við ætlum að fara.
Þorsteinn leggur mikla áherslu á að leikmenn mæti með rétt hugarfar í leikinn.
Það skiptir svo sem ekki öllu máli hvaða liði þú mætir þegar þú ert að undirbúa leik. Við vitum alveg að við erum með betra lið en Norður-Írland, þá er það gríðarlega mikilvægt að við mætum inn í þennan leik með réttu hugarfari.
Við verðum að gæta þess að líta ekki of stórt á okkur, við berum virðingu fyrir andstæðingnum. Við ætlum að mæta í leikinn og vera við sjálf og spila af fullum krafti.
Það er gríðarlega mikilvægt atriði að vera ekkert að horfa í það að við eigum að vera betri. Leikurinn segir bara til um hvort liðið er betra. Ef við vinnum leikinn, þá erum við betri,” sagði Þorsteinn Haldórsson.