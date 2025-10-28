Óskar hættur með Fram

Gunnar Egill Daníelsson
Óskar Smári Haraldsson er hættur þjálfun kvennaliðs Fram í knattspyrnu. Þetta staðfesti hann í samtali við mbl.is í dag.
Óskar Smári hafði þjálfað Fram með góðum árangri undanfarin fjögur ár og hélt liðinu til að mynda í Bestu deildinni þar sem það lék sem nýliði á nýafstöðnu tímabili. Fram var í 2. deild þegar hann tók við þjálfun liðsins.
Í stuttu samtali við mbl.is sagði Óskar Smári að metnaður sinn og Fram liggi ekki á sama stað og að því væri best að leiðir skilji.
Kvaðst hann gríðarlega þakklátur fyrir tíma sinn hjá Fram og að viðskilnaðurinn komi ekki til í neinu ósætti. Óskaði Óskar Smári liðinu alls hins besta, enda telji hann að hægt sé að gera mjög vel með kvennaliðið sé vilji fyrir hendi hjá félaginu.