Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.10.2025 | 9:13

Stöðufundur á Laugardalsvelli 10.30

Seinni leikur Íslands og Norður-Írlands á að fara fram klukkan …
Seinni leikur Íslands og Norður-Írlands á að fara fram klukkan 10.30. Ljósmynd/Alex Nicodim

Ísland og Norður-Írland eiga að mætast klukkan 18 í kvöld í seinni leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta.

Eftirlitsaðilar UEFA, dómarar og forráðamenn knattspyrnusambanda Íslands og Norður-Írlands funda klukkan 10.30 í dag, eins og venja er á leikdegi. RÚV greindi frá á vef sínum. 

Ljóst er að aðstæður verða ræddar á fundinum en mikil snjókoma hefur verið á höfuðborgarsvæðinu síðan í nótt og mikið snjóað á völlinn. Spáin klukkan 18 í kvöld er snjókoma, núll gráður og fimm metrar á sekúndu.

Nýtt blandað gras með undirhita á vallarfletinum var tekið í notkun í sumar og ætti það að auka líkurnar á að leikurinn fari fram samkvæmt áætlun.

Ísland vann fyrri leikinn ytra, 2:0, og er því í góðri stöðu fyrir leikinn í kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Covid-bólusetning gegn krabbameini Ungur Miðflokksmaður neitar ekki að vera rasisti Vara við ferðum inn á Fagradalsfjall Reykjavíkurmet í fannfergi í október
Fleira áhugavert
Covid-bólusetning gegn krabbameini 825 þúsund útborgað til að kaupa 65 milljóna íbúð Beint: Vetrarfærð og umferðarteppur Gæti þurft að loka öllum skólanum vegna myglu