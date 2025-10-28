Stöðufundur á Laugardalsvelli 10.30

Ísland og Norður-Írland eiga að mætast klukkan 18 í kvöld í seinni leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta.
Eftirlitsaðilar UEFA, dómarar og forráðamenn knattspyrnusambanda Íslands og Norður-Írlands funda klukkan 10.30 í dag, eins og venja er á leikdegi. RÚV greindi frá á vef sínum.
Ljóst er að aðstæður verða ræddar á fundinum en mikil snjókoma hefur verið á höfuðborgarsvæðinu síðan í nótt og mikið snjóað á völlinn. Spáin klukkan 18 í kvöld er snjókoma, núll gráður og fimm metrar á sekúndu.
Nýtt blandað gras með undirhita á vallarfletinum var tekið í notkun í sumar og ætti það að auka líkurnar á að leikurinn fari fram samkvæmt áætlun.
Ísland vann fyrri leikinn ytra, 2:0, og er því í góðri stöðu fyrir leikinn í kvöld.