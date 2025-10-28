„Tilfinningin var yndisleg“

„Þetta hafa verið mjög góðir síðustu mánuðir,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson, miðjumaður Víkings úr Reykjavík og besti leikmaður haustmánaða hjá Morgunblaðinu.
„Þetta gekk gríðarlega vel hjá okkur eftir tapleikinn gegn Bröndby úti í Kaupmannahöfn og það er alveg hægt að segja að við höfum toppað á réttum tíma og hrokkið almennilega í gang rétt fyrir tvískiptingu deildarinnar. Þegar við vorum á fullu í Evrópukeppninni var leikjaálagið mikið og að einhverju leyti var auðveldara að einbeita sér alfarið að deildinni þegar við féllum úr leik gegn Bröndby.
Ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma því almennilega í orð en það small eitthvað innan liðsins. Liðið fann taktinn alltaf betur og betur og það gekk allt upp hjá okkur ofan á það. Við spiluðum okkar besta fótbolta á réttum tímapunkti í mótinu og uppskárum eftir því,“ sagði Gylfi Þór.
