Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.10.2025 | 15:46

Byrjunarlið Íslands óbreytt

Ingibjörg Sigurðardóttir skoraði í fyrri leiknum.
Ingibjörg Sigurðardóttir skoraði í fyrri leiknum. Ljósmynd/Alex Nicodim

Byrjunarlið íslenska kvennalandsliðsins fyrir seinni umspilsleikinn við Norður-Írland um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta hefur verið opinberað.

Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari stillir upp sama liði og í fyrri leiknum, sem Ísland vann 2:0.

Er íslenska liðið því í góðri stöðu en leikurinn fer fram á Þróttarvelli þar sem Laugardalsvöllur er óleikfær.

Byrjunarlið Íslands:

Mark: Cecilía Rán Rúnarsdóttir.

Vörn: Guðrún Arnardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Sædís Rún Heiðarsdóttir.

Miðja: Hildur Antonsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir.

Sókn: Sveindís Jane Jónsdóttir, Sandra María Jessen, Hlín Eiríksdóttir.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjármálastjóri Landsbankans svarar gagnrýni Metið slegið: 40 sentimetra snjódýpt Undarlegt ábyrgðarleysi stjórnvalda Allt að 170% hækkun fyrir einstæða foreldra
Fleira áhugavert
Bæjarstjóri fundar vegna matarins í skólanum Melissa orðin þriðja stigs fellibylur Rúta sem þveraði Reykjanesbraut situr enn föst Fjármálastjóri Landsbankans svarar gagnrýni