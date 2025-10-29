Byrjunarlið Íslands óbreytt

Byrjunarlið íslenska kvennalandsliðsins fyrir seinni umspilsleikinn við Norður-Írland um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta hefur verið opinberað.
Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari stillir upp sama liði og í fyrri leiknum, sem Ísland vann 2:0.
Er íslenska liðið því í góðri stöðu en leikurinn fer fram á Þróttarvelli þar sem Laugardalsvöllur er óleikfær.
Byrjunarlið Íslands:
Mark: Cecilía Rán Rúnarsdóttir.
Vörn: Guðrún Arnardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Sædís Rún Heiðarsdóttir.
Miðja: Hildur Antonsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir.
Sókn: Sveindís Jane Jónsdóttir, Sandra María Jessen, Hlín Eiríksdóttir.