Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 29.10.2025 | 10:40

Efnilegust í Bestu deildinni - Thelma rétt á eftir

Bergdís Sveinsdóttir í leik með Víkingi gegn FH.
Bergdís Sveinsdóttir í leik með Víkingi gegn FH. mbl.is/Ólafur Árdal
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Bergdís Sveinsdóttir, miðjumaður Víkings og fyrirliði liðsins framan af tímabilinu, var efnilegasti leikmaður Bestu deildar kvenna í fótbolta keppnistímabilið 2025, samkvæmt M-einkunnagjöf Morgunblaðsins.

Bergdís var efst þeirra leikmanna sem eru 21 árs og yngri, fæddar 2004 og síðar, en hún er 19 ára gömul og fékk 16 M samanlagt í leikjum Víkings í deildinni, og þá var hún sjö sinnum valin í úrvalslið umferðar.

Thelma rétt á eftir

Thelma Karen Pálmadóttir, hin 17 ára gamla FH-stúlka sem sló í gegn með Hafnarfjarðarliðinu, var í harðri keppni við Bergdísi og endaði með 15 M samanlagt í öðru sætinu en hún var líka sjö sinnum í úrvalsliði umferðar á tímabilinu.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
„Þetta gengur þokkalega en hægt“ Rúta sem þveraði Reykjanesbraut situr enn föst Beint: Veðrinu virðist vera að slota „Þetta er í þriðja skiptið sem við erum að festast“
Fleira áhugavert
„Þetta gengur þokkalega en hægt“ Ofankoman meiri en Veðurstofan gerði ráð fyrir Að minnsta kosti 30 drepnir á Gasasvæðinu Gul viðvörun á Suðausturlandi