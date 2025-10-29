„Við kláruðum þennan glugga eins og við ætluðum,“ sagði Hlín Eiríksdóttir, landsliðskona í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir öruggan sigur á Norður-Írlandi, 3:0, í seinni leik liðanna í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Laugardalsvelli í kvöld.
„Við unnum sannfærandi sigra í báðum leikjum og spiluðum vel. Ég er mjög sátt. Þær bitu aðeins meira frá sér í kvöld en í fyrri leiknum. Það opnaði önnur svæði fyrir okkur,“ sagði Hlín en Ísland vann útleik liðanna síðastliðið föstudagskvöld, 2:0, og einvígið því samanlagt 5:0.
En hvernig var að spila í frostinu í kvöld?
„Það var gaman. Ég er glöð með að við náðum að spila og veðrið hafði engin áhrif á leikinn. Það hefði verið verra ef það hefði verið hávaðavindur. Maður þurfti aðeins að bíta á jaxlinn þegar maður kom út í seinni hálfleikinn samt.“
Leikurinn átti að fara fram á Laugardalsvelli í gær en var frestað og færður vegna veðurs.
„Í gær hugsaði ég að það væri gaman að vera heima í snjónum. Ég elska snjóinn og fyrsta hugsun var ekki að leiknum yrði frestað. Þegar leið á daginn sá maður í hvað stefndi. Þetta var sérstakur dagur í gær en allt er gott sem endar vel.“
Hlín skoraði annað mark Íslands með skalla eftir langt innkast hjá Sveindísi Jane Jónsdóttur og skalla frá Hildi Antonsdóttur.
„Þetta var eftir langt innkast, eins og við höfum æft. Við unnum fyrsta boltann og svo náði ég að skalla boltann í netið sem var gaman.“
Arna Eiríksdóttir, yngri systir Hlínar, spilaði seinni hálfleikinn í kvöld.
„Það er geðveikt. Það er eitt af því sem ég er stoltust af, að fá að spila með henni á þessu stigi. Ég er stolt af henni og sjálfri mér,“ sagði Hlín