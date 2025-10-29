Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.10.2025 | 12:00

Formennirnir moka snjó í Laugardal

Formennirnir moka í dag.
Formennirnir moka í dag. Ljósmynd/KSÍ

Starfsfólk KSÍ vinnur nú hörðum höndum að því að gera Þróttarvöll leikfæran fyrir leik Íslands og Norður-Írlands í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta.

Leikurinn átti að fara fram á Laugardalsvelli í gær en var frestað vegna veðurs. Mikill snjór var á Þróttarvellinum í morgun og var ráðist í að moka.

Á meðal þeirra sem hjálpuðu til voru Þorvaldur Örlygsson og Conrad Kirkwood, formenn knattspyrnusambanda þjóðanna.

Leikurinn hefst klukkan 17 og verður í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

mbl.is
