Formennirnir moka snjó í Laugardal

Starfsfólk KSÍ vinnur nú hörðum höndum að því að gera Þróttarvöll leikfæran fyrir leik Íslands og Norður-Írlands í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta.
Leikurinn átti að fara fram á Laugardalsvelli í gær en var frestað vegna veðurs. Mikill snjór var á Þróttarvellinum í morgun og var ráðist í að moka.
Á meðal þeirra sem hjálpuðu til voru Þorvaldur Örlygsson og Conrad Kirkwood, formenn knattspyrnusambanda þjóðanna.
Leikurinn hefst klukkan 17 og verður í beinni textalýsingu hér á mbl.is.