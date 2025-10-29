Gaman að taka þátt í sóknarleiknum

Ísland mætir Norður-Írlandi í seinni leik liðanna í umspili um sæti í A-deild þjóðadeildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli klukkan 17 í dag. Leikurinn átti að fara fram í gær á Laugardalsvelli en var frestað vegna mikils fannfergis í Reykjavík.
Guðrún Arnardóttir varnarmaður íslenska liðsins er klár í slaginn í kvöld.
„Mjög vel, ég er mjög spennt. Það var ótrúlega gott að fá sigurinn úti og fara inn í seinni leikinn með 2:0 forskot, en við ætlum auðvitað að vinna seinni leikinn líka. Það verður áhugavert að sjá hvernig þær bregðast við eftir fyrri leikinn.
Norður-Írska spilaði mjög aftarlega á vellinum í fyrri leiknum og má búast við að þær byrji leikinn eins í dag.
„Þetta er svolítið öðruvísi að spila á móti svona liði. Ég hef kannski oftar verið í meira varnarhlutverki sem bakvörður í landsliðinu. Stundum er ég að hugsa um staðsetningarnar út frá því, en mér finnst þetta gaman að fá að taka þátt í sóknarleiknum líka.
Það er gaman að vera aðeins meira inn í mörgum þáttum sóknarlega og skemmtilegt að spila svona leiki líka.
Breytingar urðu á þjálfarateymi landsliðsins nýverið. Ólafur Helgi Kristjánsson er nýr aðstoðarþjálfari og Amir Mehica er nýr markvarðarþjálfari og hefur einnig séð um föst leikatriði liðsins.
„Þeir eru búnir að koma vel inn í þetta og eru flottir. Óli sér um sóknarleikinn núna og er búinn að fara yfir ákveðna punkta eins og staðsetningar miðjumanna og spilleiðir, hvernig við viljum spila upp völlinn í mismunandi fösum leiksins.
Amir hefur séð um föstu leikatriðin og hann var búinn að lofa að við myndum skora mark úr föstu leikatriði og við skoruðum tvö slík mörk.
Það er rosalega mikilvægt fyrir okkur að halda sætinu í A-deildinni og mun betra fyrir okkur í leið okkar að komast á HM. Sem er auðvitað okkar markmið og draumur. Við höldum þá líka áfram að fá sterka andstæðinga. Það er besta leiðin til að bæta okkar að spila við þessar bestu þjóðir.”