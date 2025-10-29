„Heyrði Steina kalla nafnið mitt“

„Ég er mjög ánægð,“ sagði Emilía Kiær Ásgeirsdóttir í samtali við mbl.is eftir að hún skoraði sitt fyrsta landsliðsmark fyrir Ísland í 3:0-sigri á Norður-Írlandi í umspili Þjóðadeildarinnar í fótbolta í kvöld.
Emilía kom inn á sem varamaður og skoraði þriðja markið úr vítaspyrnu. Aðspurð sagði hún það ekki hafa verið ákveðið fyrir fram að hún myndi taka spyrnuna.
„Nei, það var ekki búið að ákveða það fyrir fram. Svo þegar við fengum víti heyrði ég Steina kalla nafnið mitt,“ útskýrði Emilía.
Spurð nánar út í leikinn sagði hún:
„Það er svolítið skrítið að spila á móti Norður-Írum, sem er kannski öðruvísi lið en við höfum mætt áður. En mér fannst við heilt yfir vera rólegar og vissum það að við værum að fara að vinna báða þessa leiki. Þetta var aldrei í hættu, ég myndi segja að þetta hafi verið mjög öruggt.“
Þannig að þetta var í heildina frábær dagur?
„Ég myndi segja það. Við höldum okkur áfram í A-deildinni og það var markmiðið. Við komum í þetta verkefni og vildum fá tvo sigra. Við náðum því,“ sagði Emilía.
Leikurinn fór fram í kvöld en átti upphaflega að fara fram í gærkvöldi.
„Þetta var löng bið í gær. Við vorum eiginlega að bíða eftir svörum í gær. Þetta var mjög skrítinn dagur. Ég held að við höfum ekkert margar upplifað svona dag eins og í gær áður.
En við tókum þessu bara ótrúlega vel og fengum það besta út úr deginum. Svo vorum við tilbúnar í leikinn í dag og mér fannst það bara geðveikt,“ sagði hún.
Frestunin hefur ekkert truflað ykkur of mikið?
„Nei, nei, mér fannst það nú ekki. Auðvitað vildi maður fá svör við spurningunum en svo enduðum við á að spila í dag. Það var geðveikt veður, snjór úti og það var bara geggjað,“ sagði Emilía að lokum í samtali við mbl.is.