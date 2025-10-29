Myndir: Landsliðsþjálfarar björguðu Morgunblaðinu

Það var létt yfir þjálfurum íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta eftir sigurinn gegn Norður-Írlandi í síðari leik liðanna í umspili Þjóðadeildarinnar á Þróttarvelli í Laugardal í kvöld.
Jóhann Ingi Hafþórsson og Kristján Gylfi Guðmundsson fjölluðu um leikinn fyrir mbl.is og Morgunblaðið og nýttu þeir sér fyrirtækjabíl Morgunblaðsins til þess að komast til og frá Þróttaravelli úr Hádegismóum.
Mikil hálka var í Laugardalnum í kvöld og sátu þeir Jóhann Ingi og Kristján Gylfi fastir í brekkunni á bílastæðinu fyrir utan Þróttarvöll þegar landsliðsþjálfarinn Þorsteinn Halldórsson mætti á svæðið.
Með í för voru þeir Tom Goodall, leikgreinandi íslenska liðsins, Amir Mehica, markvarðaþjálfari liðsins, og Arnar Laufdal sem sér um samfélagsmiðla sambandsins.
Ýttu þeir félagar fyrirtækjabíl Morgunblaðsins úr höfn og sáu til þess að þeir Jóhann Ingi og Kristján Gylfi komust heilir heim í Hádegismóa.
Myndir af þessu má sjá hér fyrir neðan.