Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.10.2025 | 18:50

Sannfærandi sigur og Ísland áfram í A-deild

Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta heldur sæti sínu í A-deild Þjóðadeildarinnar eftir 3:0-heimasigur á Norður-Írlandi í seinni leik liðanna í umspili á Þróttarvelli í kvöld. Ísland vann fyrri leikinn 2:0 og einvígið því samanlagt 5:0.

Íslenska liðið byrjaði betur og var mun meira með boltann. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir fékk fyrsta færið en hún skaut framhjá rétt utan teigs á 15. mínútu. Sandra María Jessen skallaði svo framhjá af stuttu færi örskömmu síðar.

Ísland hélt áfram að sækja og það skilaði sér í fyrsta marki leiksins á 32. mínútu. Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði þá af stuttu færi eftir takta og fyrirgjöf frá Hlín Eiríksdóttur. Reyndist það eina mark fyrri hálfleiks.

Íslenska liðið byrjaði seinni hálfleikinn af krafti og tvöfaldaði forskotið á 58. mínútu. Sveindís Jane tók þá langt innkast, Hildur Antonsdóttir skallaði boltann áfram og Hlín Eiríksdóttir afgreiddi hann í markið með höfðinu.

Þriðja markið kom svo á 73. mínútu og það gerði Emilía Kiær Ásgeirsdóttir þegar hún skoraði sitt fyrsta landsliðsmark. Hún var þá mjög örugg á vítapunktinum eftir að Karólína Lea fór illa með varnarmann gestanna og náði í víti.

Reyndist það síðasta mark leiksins og sannfærandi sigur Íslands raunin. 

mbl.is
