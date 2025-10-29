Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.10.2025 | 22:10

Sérstakt að vera í þessari stöðu

Ljósmynd/Hulda Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Ég er ánægður með fagmannlega frammistöðu,“ sagði Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir 3:0-sigurinn á Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar á Þróttarvelli í kvöld.

„Fyrri hálfleikurinn var flottur. Við þrýstum þeim vel niður og þær komust ekkert áfram. Við stýrðum þessu svo hægt og rólega heim í seinni hálfleik,“ sagði Þorsteinn.

Leikurinn átti að fara fram á Laugardalsvelli en var frestað og færður. Þorsteinn nýtti tímann vel í gær.

„Þegar við komumst að því að leikurinn yrði ekki í gær fórum við á ballettæfingu hjá Eddu Scheving. Við fórum svo að undirbúa okkur þegar við fréttum að leikurinn yrði hérna. Þetta var skrítinn dagur og það var sérstakt að vera í þessari stöðu.“

Íslenska liðið var mun sigurstranglegra í einvíginu og afgreiddi það vel.

„Við höfum ekki spilað á móti svona andstæðingi í tvö og hálft ár. Það er munur á milli þjóða og við vissum að þetta yrði öðruvísi einvígi. Við vissum að við myndum halda boltanum og stýra leiknum. Það tókst vel til og ég er sáttur við sóknarleikinn.“

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir skoraði sitt fyrsta landsliðsmark í kvöld og Thelma Karen Pálmadóttir spilaði sinn fyrsta landsleik.

„Mér fannst gott að Emilía tók vítið og skoraði fyrsta markið sitt. Thelma fékk mínútur á heimavelli. Hún var flott þegar hún kom inn á,“ sagði Þorsteinn.

