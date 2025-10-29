Skítt að geta ekki notað völlinn

„Mér fannst þetta sannfærandi frammistaða,“ sagði Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, eftir öruggan 3:0-sigur á Norður-Írlandi í umspili Þjóðadeildarinnar í kvöld.
„Heilt yfir var þetta vel spilaður leikur. Það var svolítið skrítið að leiknum var frestað og gærdagurinn var skrítinn en mér fannst við koma inn í þetta af mikilli fagmennsku og klárar í verkefnið,“ bætti Glódís Perla við.
Leiknum var frestað um sólarhring og kom landsliðsfyrirliðinn nánar inn á þá undarlegu upplifun sem fylgdi óvissunni.
„Þetta var svolítið skrítið, svolítið öðruvísi. Við ræddum það að við höfum spilað í alls konar veðri í alls konar veðurviðvörunum en leikjum hefur í alvörunni aldrei verið frestað. Þetta var svolítið nýtt, það var svo mikil óvissa. En það var fínt að klára þetta,“ sagði hún.
Var leikurinn í kvöld eins og þið bjuggust við?
„Já, þetta var í raun svipað leiknum úti. Þær lágu djúpt á vellinum og ætluðu að nota skyndisóknirnar. Við vissum alveg að við þyrftum að vera góðar á boltann og skapa færi. Það þurfti þolinmæði og það var klárlega þannig í dag eins og við sýndum,“ sagði Glódís Perla.
Hún sagði aðstæðurnar, frost og gervigras, ekki hafa breytt miklu fyrir leikmennina en viðurkenndi þó að hafa fremur viljað spila á Laugardalsvelli.
„Í rauninni breytir það svo sem ekki mjög miklu. Auðvitað hefðum við viljað spila á Laugardalsvelli af því að við erum búin að eyða svo gríðarlega miklum peningi í að skipta um gras.
Þá er skítt að við getum ekki notað hann í fyrsta skipti þegar það kemur eitthvað smá vont veður. Þetta var pínu spes og við gerðum bara gott úr þessu. Það er gott að spila fótbolta á góðu gervigrasi og vinna.“
Glódís Perla er þá spennt fyrir komandi verkefnum þar sem liðið setur stefnuna á HM 2027.
„Við erum að fara í undankeppni HM. Við náðum markmiðinu okkar í dag að halda okkur uppi í A-deild og það skiptir gríðarlega miklu máli upp á undankeppnina. Við erum mjög ánægð með það og ánægð með hvernig við tókumst á við þetta verkefni eftir pínu erfitt ár.“