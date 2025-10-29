Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.10.2025 | 20:24

Skítt að geta ekki notað völlinn

Glódís Perla Viggósdóttir með boltann í leiknum í kvöld.
Glódís Perla Viggósdóttir með boltann í leiknum í kvöld. Ljósmynd/Hulda Margrét
„Mér fannst þetta sannfærandi frammistaða,“ sagði Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, eftir öruggan 3:0-sigur á Norður-Írlandi í umspili Þjóðadeildarinnar í kvöld.

„Heilt yfir var þetta vel spilaður leikur. Það var svolítið skrítið að leiknum var frestað og gærdagurinn var skrítinn en mér fannst við koma inn í þetta af mikilli fagmennsku og klárar í verkefnið,“ bætti Glódís Perla við.

Leiknum var frestað um sólarhring og kom landsliðsfyrirliðinn nánar inn á þá undarlegu upplifun sem fylgdi óvissunni.

„Þetta var svolítið skrítið, svolítið öðruvísi. Við ræddum það að við höfum spilað í alls konar veðri í alls konar veðurviðvörunum en leikjum hefur í alvörunni aldrei verið frestað. Þetta var svolítið nýtt, það var svo mikil óvissa. En það var fínt að klára þetta,“ sagði hún.

Var leikurinn í kvöld eins og þið bjuggust við?

„Já, þetta var í raun svipað leiknum úti. Þær lágu djúpt á vellinum og ætluðu að nota skyndisóknirnar. Við vissum alveg að við þyrftum að vera góðar á boltann og skapa færi. Það þurfti þolinmæði og það var klárlega þannig í dag eins og við sýndum,“ sagði Glódís Perla.

Eitthvað smá vont veður

Hún sagði aðstæðurnar, frost og gervigras, ekki hafa breytt miklu fyrir leikmennina en viðurkenndi þó að hafa fremur viljað spila á Laugardalsvelli.

„Í rauninni breytir það svo sem ekki mjög miklu. Auðvitað hefðum við viljað spila á Laugardalsvelli af því að við erum búin að eyða svo gríðarlega miklum peningi í að skipta um gras.

Þá er skítt að við getum ekki notað hann í fyrsta skipti þegar það kemur eitthvað smá vont veður. Þetta var pínu spes og við gerðum bara gott úr þessu. Það er gott að spila fótbolta á góðu gervigrasi og vinna.“

Glódís Perla er þá spennt fyrir komandi verkefnum þar sem liðið setur stefnuna á HM 2027.

„Við erum að fara í undankeppni HM. Við náðum markmiðinu okkar í dag að halda okkur uppi í A-deild og það skiptir gríðarlega miklu máli upp á undankeppnina. Við erum mjög ánægð með það og ánægð með hvernig við tókumst á við þetta verkefni eftir pínu erfitt ár.“

