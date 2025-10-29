„Thelma er ennþá bara barn“

„Þetta var flottur sigur. Mér fannst við stjórna leiknum heilt yfir og sýna fína frammistöðu í dag,“ sagði Guðrún Arnardóttir, varnarmaður Íslands í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir öruggan 3:0-sigur á Norður-Írlandi í kvöld.
Auk þess að skora þrjú mörk hleypti vörn Íslands gestunum hvorki lönd né strönd. Norður-Írland átti til að mynda ekki skot á markið í leiknum.
„Nei, það er ágætt! Við tökum því þó það sé kannski hægt að segja að það hafi verið svolítið kalt þarna aftast. Við vildum gera þetta, vinna sannfærandi, halda hreinu og skora mörk. Við vildum skora mörk úr opnum leik og það tókst líka,“ sagði Guðrún.
Leiknum var frestað um sólarhring og sagði hún gærdaginn hafa verið undarlegan.
„Það var náttúrlega rosa skrítinn dagur í gær. Fyrst vorum við með það hugann stilltan þannig að við værum að fara að spila. Svo fengum við staðfest að það væri ekki að fara að gerast í gær.
Þá tók við svolítil óvissa og bið eftir því að það yrði tekin ákvörðun um hvað væri að fara að gerast. Gærdagurinn var svolítið eins og fjórir dagar, bara að bíða. Maður vissi ekki hvort maður væri að fara að spila í dag eða hvort við værum að fara að spila einhvern tímann seinna.
En svo í gærkvöldi þegar við fengum staðfestingu á því að leikurinn yrði í dag þá gat maður farið að setja sig í þann gír og taka svona venjulegan leikdag í dag. Dagurinn í dag var flottur en gærdagurinn var svolítið lengi að líða.“
Er eitthvað sem þið viljið bæta í ykkar leik?
„Það er auðvitað alltaf eitthvað en mér fannst við spila ágætlega. Við héldum í boltann og vorum þolinmóðar á honum. Þær reyndu að koma með aðeins meiri ákefð í seinni hálfleik. Það tók okkur kannski smá tíma að venjast því eða ná því út úr þeim.
En heilt yfir fannst mér við spila ágætlega og margt sem við getum unnið með áfram. Þetta var flott en mörg smáatriði sem við getum haldið áfram að vinna í,“ sagði Guðrún.
Emilía Kiær Ásgeirsdóttir skoraði sitt fyrsta landsliðsmark og Thelma Karen Pálmadóttir lék sinn fyrsta landsleik í kvöld.
„Þetta er ótrúlega gaman og sýnir bara hvað við erum með ótrúlega mikið af flottum stelpum í hópnum. Thelma er bara barn ennþá en er að koma inn á og standa sig vel. Hún er búin að vera ótrúlega skemmtileg í hópnum líka.
Sama með Emilíu, hún er búin að vera með okkur í svolítinn tíma núna og það er frábært að hún fái markið. Það er geggjað að sjá þessar stelpur. Þær eru vel yngri en maður sjálfur þannig að það er gaman að sjá hvað þær eru að standa sig vel og eru flottar,“ sagði varnarmaðurinn að lokum í samtali við mbl.is.