Þetta var algjör draumur

Íslenska liðið fagnar marki í kvöld.
Íslenska liðið fagnar marki í kvöld. Ljósmynd/Hulda Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Þetta var algjör draumur,“ sagði Thelma Karen Pálmadóttir í samtali við mbl.is eftir að hún lék sinn fyrsta landsleik fyrir Ísland er liðið sigraði Norður-Írland, 3:0, í seinni leik liðanna í Þjóðadeildinni á Þróttarvelli í kvöld.

Leikurinn átti að fara fram á Laugardalsvelli í gær en var færður til kvöldsins í kvöld og á Þróttarvöll vegna veðurs. 

„Þetta er búið að vera ævintýri og dagurinn í gær var rosalegur. Það var mikil óvissa. Við vorum að bíða eftir niðurstöðu, vorum að spila og slaka á.

Það er alltaf smá fiðringur fyrir landsleiki og svo spenningur líka. Ég vonaðist eftir því að fá að koma inn á. Ég mun aldrei gleyma því þegar ég kom inn á. Þetta er augnablik sem kemur ekki aftur," sagði Thelma. 

En hvernig var að spila í svona aðstæðum? 

„Það var svolítið erfitt, sérstaklega á bekknum. Tærnar og puttarnir voru köld en við hlýjuðum hvorri annarri,“ sagði Thelma Karen.

